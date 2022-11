Wanda Nara da censura, dalle Maldive la temperatura è bollente: tutta nuda in spiaggia

Continua la vacanza alle Maldive per Wanda Nara, che da circa una settimana si sta godendo alcuni giorni di relax assieme alla sua famiglia. Accanto a lei come in molti hanno notato e come del resto dimostrano gli scatti c’è anche Mauro Icardi.

La coppia, quindi al momento no nsembra si stia separando come ha fatto credere qualche settimana fa la modella a Verissimo. Ma a lasciare senza parole i fan e a soprattutto ad alzare le temperature gelide di questi giorni gli attimi immortalati in costume da bagno e in total nude di Wanda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Wanda Nara in vacanza alle Maldive: la temperatura è altissima

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip sa sempre come farsi notare, in ogni occasione. E quale occasione migliore se non al mare, in costume da bagno. Wanda Nara ha un fisico spettacolare, che fa invidia a tutte le donne. Un lato B perfetto accompagnato da un seno sodo e un fisico asciutto.

La moglie di Icardi in questi giorni si è lasciata andare a scatti davvero bollenti. Con addosso micro bikini e slip quasi invisibili, la modella argentina ha lasciato tutti a bocca aperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Dando uno sguardo ai commenti sotto la clip, possiamo dire che i fan non si sono proprio risparmiati. Un video che ritrae una serie di scatti tutti da bollino rosso. Wanda Nara è stata sommersa da like e commenti, anche se non tutti positivi.

La modella però ha fatto impazzire tutti con le sue forme canoniche. Qualcuno l’ha definita una vera e propria dea di bellezza, altri invece non si sono trattenuti dalla gelosia: “Vorrei tanto essere al posto di Mauro”. Insomma, ancora una volta Wanda si è superata