Federica lascia il trono a Uomini e Donne, ma prima accetta regali costosi dai corteggiatori: è caos

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Federica Aversano ha deciso di lasciare il trono. La giovane ha spiegato che, ormai, prendere continuamente i treni per Roma per partecipare alle registrazioni è diventata una cosa troppo complessa.

Inoltre, la ragazza non sente un forte trasporto per i suoi corteggiatori, pertanto, ha capito che forse è il caso di tirare i remi in barca e andare via. Prima di questo annuncio, però, Federica ha accettato dei regali piuttosto costosi sia da Stefano, sia da Federico e la cosa ha generato molto sgomento. Vediamo cosa è successo.

Ecco come Federica ha lasciato il trono di Uomini e Donne

Federica Aversano ha lasciato il trono di Uomini e Donne. Nella messa in onda odierna, oltre che assistere all’uscita dal programma di Ida e Alessandro, c’è stato anche il ritiro della tronista. Prima che questo avvenisse, però, Maria De Filippi ha fatto entrare Federico e Stefano, i quali sono sembrati molto propensi a continuare la conoscenza della tronista. I due hanno portato alla giovane anche dei regali piuttosto costosi, tra cui due biglietti per Disneyland dove la protagonista potrà andare con suo figlio.

Dopo aver accettato tali doni e ringraziato i due ragazzi per i loro gesti, Federica è scoppiata in lacrime ed ha detto di non sentire più la motivazione per andare avanti. L’anno scorso aveva il desiderio di venire in puntata in quanto era mossa dal sentimento che nutriva per Matteo Ranieri. Questa volta, invece, le cose sono del tutto diverse, in quanto non sente alcun trasporto per i due ragazzi.

Tutti contro Federica per la questione dei regali, lei fa una confessione privata

Subito dopo aver annunciato di voler abbandonare il trono di Uomini e Donne, Federica è stata pesantemente attaccata. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno dichiarato di non credere molto al suo racconto e di essere convinti che, semplicemente, la giovane non sia predisposta ad innamorarsi. La ragazza è scoppiata in lacrime ed è stato in quel momento che è intervenuta Maria De Filippi.

La padrona di casa ha spiegato alla tronista che Gianni e Tina, anche se hanno esagerato nei modi, non hanno tutti i torti. Probabilmente, Federica sta attraversando un momento così complesso da non essere propensa a legarsi sentimentalmente. La ragazza ha confermato e si è sfogata dicendo che sta affrontando nella vita privata delle udienze e delle situazioni che coinvolgono gli avvocati che non la rendono serena. A quel punto, allora, anche gli opinionisti si sono taciuti e la giovane è andata via dal programma.