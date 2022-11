Uomini e Donne puntata del 24 novembre: dura decisione al trono over

Nella puntata del 24 novembre di Uomini e Donne ci saranno degli avvenimenti decisamente più tranquilli della puntata scorsa. Ieri, infatti, abbiamo assistito all’uscita dal programma di Ida e Alessandro e alla decisione di Federica di abbandonare il trono, ma non solo.

In tale occasione è andata in onda anche la figuraccia di Noemi, la quale è stata protagonista di una segnalazione nella quale baciava un altro ragazzo e così è stata costretta ad andare via. Quest’oggi, invece, il clima sarà un po’ più calmo, ma comunque non mancheranno i colpi di scena.

Le novità sul percorso di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Dopo l’animata puntata di ieri di Uomini e Donne, quest’oggi si parlerà di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere è rimasto alquanto provato dall’uscita dalla trasmissione della sua ex Ida Platano, la quale è andata via tra le braccia di Alessandro Vicinanza. Ad ogni modo, il cavaliere ha preferito non commentare l’accaduto in quanto pervaso da un’inaspettato e improvviso senso di indifferenza.

Nella messa in onda odierna, però, vedremo che Maria De Filippi attirerà nuovamente la sua attenzione. In particolare, la conduttrice inviterà il cavaliere a sedersi al centro dello studio per raccontare se ci siano delle novità in amore. Ebbene, Riccardo ammetterà di volerci riprovare con Gloria. I due, infatti, in questi giorni si sono sentiti e si sono anche visti. Al momento, però, è ancora troppo presto per pensare ad una relazione o ad una conoscenza esclusiva.

Spoiler 24 novembre: la decisione di Daniela e Walter

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 24 novembre, poi, ci sarà spazio anche per altri due protagonisti del trono over. La presentatrice chiamerà al centro dello studio Daniela e Walter. I due si stavano frequentando da un po’ di tempo, ma quest’oggi arriveranno a palesare di aver preso una decisione piuttosto drastica. Nello specifico, infatti, chiariranno di voler smettere di conoscersi.

Ieri si è parlato di Federica e Federico D. Quest’oggi, dunque, dovrebbe essere la volta di Lavinia e Federico N. Questi due troni risultano essere tra i più avvincenti e interessanti in questo periodo. La ragazza sta continuando a conoscere i due Alessio, mentre Federico si sta concentrando su Carola e Alice. Ad ogni modo, molto probabilmente i loro percorsi verranno approfonditi nel corso delle prossime puntate del talk show pomeridiano.