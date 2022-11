Uomini e donne, matrimonio finito per un’amatissima coppia: “Sono distrutta”

Chi ha seguito in passato uomini e donne sicuramente si ricorderà di Daniela Di Napoli la dama ha preso parte al programma della De Filippi qualche anno fa, e poi è convolata a nozze con un ex tentatore nel 2021. Nemmeno un anno di matrimonio che tra i due è tutto già finito.

Uomini e donne: ex dama ha detto addio a suo marito

E’ proprio il caso di dire che Maria De Filippi ha fatto da galotta per questa unione che purtroppo è già terminata. Daniela ha preso parte al programma nel 2020 ma il suo percorso è durato poco. Il tutto per via di un ragazzo che l’ha contattata privatamente per conoscerla.

Si tratta di un ex tentatore che nel giro qualche mese l’ha fatta perdere la testa. Stiamo parlando di Emiliano De Cesaris, che all’interno del reality delle tentazioni si avvicinò ad Alessia Messina. La coppia è convolata a nozze ad agosto 2021, ma purtroppo le loro strade si sono già separate.

Daniela Di Napoli e Emiliano De Cesaris si sono lasciati

A far sapere dell’addio è stata proprio Daniela di recente. L’ex dama di Uomini e donne in una lunga chiacchierata con Fralof, ha ammesso che non è più la signora De Cesaris.

Con Emiliano è tutto finito e tale rottura l’ha fatta soffrire molto. Queste le sue dure parole: Della mira relazione con Emiliano ho capito che l’amore si incontra una sola volta nella vita e non è detto che è per sempre. Così forte non ho mai amato nessuno ma per tanti motivi non potevamo stare assieme.+

Oggi, Daniela da questa storia ne è uscita a pezzi ma come sempre ha trovato anche questa volta la forza e il coraggio di andare avanti. Prima di concludere ha dichiarato: quando un vaso si rompe è inutile aggiustare i pezzi.