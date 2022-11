Federica Aversano è fidanzata, ha mentito a tutti? Lei torna sui social e svela tutto

La puntata di ieri di Uomini e Donne è stata tra le più movimentate della stagione. In tale occasione c’è stato anche il ritorno dal trono di Federica Aversano. Subito dopo tale decisione, però, sul web sono cominciate a trapelare delle notizie alquanto incresciose sul suo conto, come quella secondo cui la ragazza potrebbe essere fidanzata.

C’è, infatti, chi sospetta che la protagonista abbia deciso di abbandonare il programma in quanto impegnata al di fuori. Ebbene, a rispondere a tutte queste accuse è stata direttamente Federica, la quale ha ripreso possesso dei suoi social ed ha chiarito tutto.

Federica torna sui social dopo aver lasciato Uomini e Donne

L’uscita di scena di Federica Aversano dal trono di Uomini e Donne ha generato molto sgomento e in molti hanno ipotizzato che la ragazza fosse fidanzata. La repentinità con cui la giovane ha preso questa decisione, infatti, ha fatto sorgere molti sospetti nei telespettatori più maliziosi. In un primo momento, anche Gianni e Tina hanno alluso a qualcosa del genere, dicendo di non credere molto alle sue motivazioni.

Successivamente, però, dopo che Federica ha alluso ad alcuni problemi personali con gli avvocati e le udienze, i due si sono acquietati. Lo stesso, però, non può dirsi per gli utenti del web. Le indiscrezioni a riguardo sono diventate sempre più forti ed insistenti, al punto che è stato necessario un intervento da parte della diretta interessata. Federica, infatti, dopo aver lasciato il trono, ha potuto riaprire il suo profilo Instagram. La giovane ha registrato il suo primo video in compagnia di suo figlio in cui ha annunciato di essere tornata.

L’Aversano svela se è fidanzata e i primi pensieri dopo la fuga dal programma

La giovane ha ringraziato tutte le persone che le hanno scritto per rincuorarla e per dimostrarle tutta la loro vicinanza e ammirazione. Ad ogni modo, dopo i convenevoli. Federica Aversano è andata al fulcro della questione ed ha svelato se sia davvero fidanzata oppure no. La ragazza ha esordito dicendo di aver letto un cumulo di sciocchezze sui social in questi giorni .

Lei non è assolutamente fidanzata e, anzi, se lo fosse non esiterebbe sicuramente a mettere i manifesti in tutta Italia. L’Aversano desidera tantissimo trovare l’amore, purtroppo, però, non sembra essere molto propensa e predisposta a incontrare qualcuno in questo momento. Ad ogni modo, gossip a parte, Federica ha detto di stare bene e di essere tornata alla sua vita di sempre.