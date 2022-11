Al Bano Carrisi, “Focoso con me per tre anni”: spunta un tradimento, Loredana una furia

Un faccia a faccia senza precedenti quello che ha visto Al Bano Carrisi interessato in queste ore, in una querelle al di poco clamorosa. Il noto cantautore si è incontrato con Patricia Donoso, una donna che ammette di aver avuto una tresca amorosa con lui per ben tre anni.

Si tratta di un’avvocatessa spagnola che come detto in precedenza ha confermato in diretta tv di essere stata la sua amante. Eppure per Al Bano si tratta di una vera e propria balla. A confermarlo e smentire dunque la voce che circola da mesi è il diretto interessato.

Al Bano Carrisi ha davvero tradito Loredana Lecciso?

A Salvame Deluxe, in onda su TeleCinco, l’artista è stato messo davanti alla presunta amante. Qui la donna ripete di avere avuto una relazione con Carrisi nonostante il conduttore Jorge Javier Vázquez spieghi che lui negava anche di conoscenza.

Inizialmente i due si sono attaccati sulla carriera di Al Bano. La donna lo ha accusato di cantare in playback durante le sue esibizioni, nonostante il grande dono di avere una voce stupenda. Anche in questo caso il compagno di Loredana Lecciso ha smentito categoricamente, affermando che la signora in questione sta dicendo un sacco di baggianate.

Carrisi pronto ad agire legalmente

Dopo averlo accusato sul suo modo di cantare, l’avvocatessa è arriva dritta al dunque, ammettendo che con Carrisi ha avuto una tresca amorosa durata ben tre anni. I due si sono amati, e sotto le lenzuola hanno fatto scintille. Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica.

Carrisi, nello stesso tempo ha chiesto alla sua presunta amante perchè non avesse parlato prima, ma ha già annunciato che tutto finirà in mano ai suoi legali per una denuncia. Hai detto solo una bugia. Se una bugia è una cosa molto buona, evviva le bugie!”.