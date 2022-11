Uomini e Donne, Monica gode della “cacciata” di Noemi: la stoccata contro Federico (FOTO)

Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, nel corso della puntata di ieri Noemi è andata via dal programma dopo una pesante segnalazione. Sulla questione è intervenuta Monica, ex corteggiatrice di Federico D.

La ragazza aveva lasciato la trasmissione un po’ di puntate fa, in quanto aveva notato che il tronista fosse più propenso a continuare una conoscenza con una persona come la sua rivale, piuttosto che con lei. Dinanzi quello che è accaduto, la giovane non è riuscita a trattenersi e, sui social, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

I commenti di Monica alla cacciata di Noemi da Uomini e Donne

Monica Cudia, ex corteggiatrice di Federico D. a Uomini e Donne, ha commentato quanto accaduto a Noemi nella puntata di ieri del programma. La giovane ha pubblicato delle Instagram Stories dalle quali è apparsa piuttosto soddisfatta e compiaciuta per l’epilogo che ha preso il trono del ragazzo. In un primo momento, la protagonista si è limitata semplicemente a registrare un video muto in cui ha sfoggiato una faccia compiaciuta.

Al di sotto di tale clip, poi, ha annesso un breve commento in cui ha scritto: “Eccoci qua”. Successivamente, poi, ha pubblicato uno stralcio di quanto accaduto nel dating show incentrato sui sentimenti, ed ha aggiunto in sottofondo la canzone “Povero Gabbiano”. Come se non bastassero tutte queste stoccate, però, Monica ha deciso di lanciare anche un’altra velenosa frecciatina al tronista che corteggiava fino a poco tempo fa.

La pungente stoccata di Monica a Federico

Nello specifico, mediante il suo account Instagram, Monica ha fatto riferimento al Karma per l’epilogo che ha preso la conoscenza tra il tronista e Noemi a Uomini e Donne. La ragazza ci ha sempre tenuto a rimarcare la differenza che c’è tra lei e la sua ex rivale in amore. Monica è una ragazza molto più grande e con degli obiettivi di vita del tutto diversi da quelli di Noemi.

Quest’ultima, infatti, è una ragazza molto più giovane e spensierata che, probabilmente, in questo momento era alla ricerca di un’avventura piuttosto che dell’uomo della sua vita. Nel vedere come siano andate a finire le cose, dunque, Monica non ha potuto fare a meno di gioie e di prendere con gioia la sua soddisfazione. Adesso cosa farà Federico, proverà a rimettersi in contatto con lei? L’ipotesi è alquanto remota, così come altrettanto remota è la possibilità che la giovane possa accettare di tornare a corteggiarlo.