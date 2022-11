Antonino Spinalbese affonda Oriana: “Perchè sono stato a letto con lei?” Il motivo è… imbarazzante!

Antonino Spinalbese in una lunga chiacchierata con Antonella Fiorelisi si è lasciato andare su Oriana, spiegando realmente cosa pensa della modella venezuelana. Parole a dir poco carine e del tutto lusinghiere verso la giovane influencer che possiamo dire hanno fatto arrabbiare moltissimo i fan da casa.

L’ex di Belen Rodriguez affonda Oriana: è molto spinta, dialogo zero

Al momento, tra Antonino ed Oriana la relazione è in fase di stop. Durante la notte c’è vicinanza ma durante il giorno i due si ignorano. Lei si aspetta qualcosa di più da lui, ma Spinalbese non sembra proprio ne abbia voglia. La noia prevale sulla voglia di fare o dire, almeno per adesso.

Il gieffino parlando con Antonella ha ammesso che di Oriana non le piace affatto quando parla in maniera superficiale del suo ruolo di padre. nel dettaglio percepisce che c’è molta superficialità da parte della ragazza, tanto che fa finta di ascoltarlo. Antonino vede Oriana molto spinta a livello fisico mentre con il dialogo è zero.

Antonino Spinalbese: Ho ceduto solo perchè ero ubriaco

le parole del coiffer verso la giovane venezuelana non sono state proprio carine. D’altronde Antonino non è l’unico a non avere un dialogo con Oriana. Ad andarle contro ci pensa anche tutti i giorni Edoardo Tavassi.

Tornando a Spinalbese, si è detto molto deluso dal comportamento della giovane in casa, soprattutto nei suoi riguardi. Alcuni suoi atteggiamenti non li capisce. Infatti, ha ammesso che in queste notti è scoppiato a piangere proprio per farsi notare da lei e per capire cosa.

Lunedì sera, dopo la diretta, Antonino ha comunque deciso di ber,e nonostante il suo problema al pancreas. Libero da ogni inibizione, ha rivelato ad Antonella che ha ceduto alla passione solo a livello fisico con Oriana. Infatti, oltre non riesce proprio ad andare. Insomma, per adesso, Spinalbese pare sia deciso ad interrompere questa laison..