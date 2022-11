GF Vip George Ciupilan nasconde qualcosa: l’ex fidanzata fa una confessione molto privata

In queste ore, Samara Tramontana, ex fidanzata di George Ciupilan, ha rilasciato un’intervista a Casa Pipol in cui ha parlato del percorso del suo ex nella casa del GF Vip. La ragazza ha speso tante parole positive per il giovane, ma poi ha fatto anche una confessione davvero interessante.

Nello specifico, la ragazza ha parlato di alcuni disagi che starebbe vivendo George, di cui però non ne ha mai fatto parola con nessuno. Ecco, dunque, che cosa è emerso da questa intervista.

George ha un segreto al GF Vip? Parla la sua ex

George Ciupilan è, sicuramente, tra i personaggi più apprezzati di questa edizione del GF Vip. Il pubblico da casa ha preso molto a cuore il ragazzo, soprattutto per il suo trascorso davvero doloroso. Ad ogni modo, in molti stanno apprezzando anche la pacatezza e la gentilezza che Goerge è spesso solito mostrare. I coinquilini, però, non la vedono allo stesso modo. In molti, infatti, hanno preso di mira il concorrente accusandolo di essere un personaggio troppo silenzioso e amorfo.

Sulla faccenda è intervenuta la sua ex fidanzata. Samara ha svelato quelli che, secondo il suo punto di vista, sarebbero i motivi celati dietro questa reticenza da parte di George. Secondo la protagonista, infatti, il suo ex starebbe soffrendo molto per una cosa, che tuttavia non ha mai rivelato a nessuno. Nello specifico, si tratta del rapporto nato con Nikita Pelizon.

Ecco il motivo del malessere di Ciupilan al GF Vip

Stando a quanto rivelato dall’ex di George Ciupilan, il concorrente del GF Vip si sarebbe chiuso in se stesso in quanto sta vivendo male il non essere ricambiato da Nikita. Il concorrente si stava legando alla ragazza, tuttavia, l’arrivo in casa di Luca Onestini pare abbia cambiato radicalmente tutta la situazione. La Pelizon, infatti, avrebbe cominciato a dedicare le sue attenzioni al nuovo arrivato, trascurando il rapporto con Ciupilan.

Sarà davvero questo il motivo del malessere di George. Intanto, Samara ha spiegato di essere convinta che il ragazzo riuscirà a “fare fuori” tutti i suoi compagni d’avventura. Uno ad uno, infatti, cadranno poiché il pubblici da casa è assolutamente schierato dalla parte del protagonista. Questo, non solo per la situazione che George ha alle spalle, ma anche e soprattutto per il suo animo buono e gentile.