Federico Fashion Style confessione choc sulla figlia: “Non me la fa sentire, lei si mette la colla e…”

In queste ore stanno facendo il giro del web dei video in cui Federico Fashion Style fa delle confessioni choc su sua figlia e sulla fine del suo rapporto con Letizia. Il parrucchiere ha interrotto ufficialmente la relazione con la sua compagna e le cose pare stiano degenerando.

Il protagonista si è sfogato sui social portando alla luce dei retroscena inediti che riguardano il suo rapporto con la donna. Nello specifico, ha tirato in ballo anche sua figlia, facendo delle confessioni davvero molto gravi. Vediamo cosa ha detto.

Le confessioni choc di Federico Fashion Style su sua figlia

Attraverso delle Instagram Stories, Federico Fashion Style ha fatto confessioni choc su sua figlia. Nello specifico, il parrucchiere tra le lacrime ha confessato di stare malissimo per la separazione dalla sua bambina. Dopo aver ufficializzato la rottura dalla sua compagna Letizia, con cui sembrava essere in crisi da tre anni, le cose per Federico sembra abbiano cominciato a mettersi male.

Il giovane ha raccontato ai suoi fan di essere andato via di casa per lasciare l’abitazione alla sua ex e alla figlia, ma questo non sembrerebbe essere bastato a Letizia. Stando alla versione dei fatti del parrucchiere, infatti, la donna avrebbe imposto delle assurde regole nei rapporti tra l’uomo e sua figlia. Federico ha confessato che può sentire la bambina solamente alle 7:30 del mattino e alle 21:00 di sera. Questa situazione lo sta totalmente devastando, sta di fatto che l’hair-stylist si è sfogato con i suoi fan ed è apparso disperato.

Cosa farebbe la piccola quando il parrucchiere non c’è e altri retroscena scandalosi

Come se non bastasse, poi, Federico Fashion Style ha fatto anche un’altra rivelazione inedita su sua figlia. Nello specifico, ha detto che la bambina è legatissima a lui, pertanto, starebbe soffrendo lei in primis questo distacco. A tal riguardo, il parrucchiere ha spiegato che, ogni volta che deve andare via per lavoro, la piccola si riempie di colla e chiede al padre di restare incollata a lui per sempre.

Dopo aver dato luogo a questo sfogo, Federico ha pubblicato un nuovo post su Instagram in cui ha accusato duramente la sua ex ed ha invocato una giustizia divina per far sì che le cose ritornino al loro posto e alla normalità. Il protagonista, inoltre, ha enunciato anche una serie di menzogne che avrebbe raccontato la sua ex che, sicuramente, saranno discusse nelle sedi opportune.