Oriana e Sarah si chiudono in bagno violando il regolamento: la regia apre l’audio apposta (VIDEO)

Cosa è successo tra Oriana e Sarah Altobello nella Casa del Grande Fratello? A quanto pare le due ragazze si sono chiuse in bagno violando il regolamento. Diversamente dalle altre volte, però, la regia non le ha ne richiamate e tanto meno censurato la conversazione. Ecco cosa si sono dette.

Violato il regolamento al GFVip

Oriana Marzoli e Sarah in queste ore sono entrate insieme in bagno violando il regolamento del Grande Fratello Vip. La produzione però questa volta ha agito in maniera diversa, invece della ramanzina ha aperto l’audio e facendola sentire a tutti. Dal web sono arrivati i commenti e non proprio positivi. Ma cosa si sono dette di così scandaloso? L’argomento, dato quello che era successo prima, riguardava Antonino.

Spinalbese e Oriana pare abbiano chiuso ogni tipo di rapporto da poche ore. Tutto è iniziato da una frase infelice della venezuelana sulla figlia di Antonino e Belen. Precisamente la modella ha paragonato la mancanza del gieffino nei confronti della bambina come la sua verso il proprio cane. Un’affermazione veramente assurda che oltre a lasciare basito il parrucchiere ha lasciato spiazzati anche gli altri, compreso il pubblico a casa.

Antonino si è augurato che le parole della giovane fossero frutto solo del vino che stava bevendo, e proprio da questa discussione Spinalbese ha deciso di prendere le distanze, confessando addirittura di aver ceduto alla passione con Oriana solo perchè ubriaco.

oriana e sarah si chiudono in bagno la regia bastarda apre l’audio 🙈 #gfvip pic.twitter.com/bobe2ZPbql — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 23, 2022

Sarah chiama Oriana in bagno: la regia apre l’audio

Dopo quanto accaduto, Sarah si è sentita in dovere di chiamare Oriana. Motivo per cui le due si sono chiuse in bagno per chiacchierare, ma ricordiamo che per il Grande Fratello Vip questo è assolutamente vietato.

Ecco le parole della Altobello alla Marzoli: “Noi siamo donne, te lo devo dire. Quello che mi hai detto l’altra volta…hai capito? Quella cosa su… A me non piace. Quando ne parlavamo non era successo ancora. La vedo come quando lo facevano con me, che mi usavano e poi mi gettavano. Invece di essere migliori, che tu fai vedere che ti attacchi ancora di più, sei più freddo. Noi non resistiamo quando si tratta di quello, io sono come te”.