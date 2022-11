Uomini e Donne spoiler 25 novembre: Biagio bacia una dama, corteggiatrice via

Nella puntata di venerdì 25 novembre di Uomini e Donne ci sarà un nuovo colpo di scena. La puntata si aprirà con un capitolo dedicato a Biagio e alla nuova dama che sta conoscendo. Successivamente, poi, si tornerà a parlare di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere sta continuando ad uscire con Gloria, ma farà una proposta spiazzante a Roberta. Al trono classico, invece, si parlerà essenzialmente di Federico Nicotera e Lavinia Mauro. Vediamo tutte le anticipazioni.

Biagio e Riccardo generano il caos a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 25 novembre di Uomini e Donne vedremo che Biagio Di Maro subito farà parlare di sé. Il cavaliere è appena tornato in studio e già ha chiesto il numero di una dama. Nello specifico, ha scelto di conoscere Silvia. I due racconteranno di essere usciti insieme e, ad un certo punto, ammetteranno anche di essersi baciati. Inutile dire che in studio ci sarà molto sgomento, soprattutto da parte degli opinionisti Gianni e Tina.

Successivamente, poi, la parola passerà a Riccardo Guarnieri. Il cavaliere sta continuando a frequentare Gloria. I due sveleranno di essersi visti, tuttavia, l’uomo sembrerà alquanto provato. Maria De Filippi, allora, lo spronerà a raccontare cosa lo stia turbando. Secondo il punto di vista della padrona di casa, Riccardo è divorato dal senso di colpa per aver lasciato uscire dalla trasmissione Ida in compagnia di Alessandro.

Spoiler 25 novembre: liti anche al trono classico

Riccardo, però, negherà questa versione dei fatti e dirà che, ormai, la donna rappresenta un capitolo decisamente chiuso. Ad ogni modo, nel corso del dibattito, Guarnieri arriverà a fare un’altra confessione. Nello specifico, il cavaliere chiederà a Roberta Di Padua di uscire nuovamente con lui. In studio tutti rimarranno basiti e non capiranno il gioco a cui sta giocando Riccardo. Il protagonista, allora, ammetterà di essere riconoscente alla dama per avergli aperto gli occhi su Ida e avergli mostrato una versione diversa di lei.

Ad ogni modo, in studio scoppierà il caos. La conduttrice, poi, chiederà ai tronisti di scendere e si soffermerà soprattutto su Federico Nicotera e Lavinia Mauro, che nelle scorse puntate non hanno avuto modo di parlare. Il primo è uscito con Carola e in studio avrà un diverbio con Alice, la quale andrà via. Lui la riprenderà e questo farà innervosire Carola. Lavinia, invece, è uscita con Alessio Campoli e sembrerà sempre più presa da lui.