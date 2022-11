Ricovero Daniele Dal Moro, spuntano altri dettagli sul malore: è andato dal cardiologo

Si continua a cercare di capire il motivo per cui Daniele Dal Moro è stato ricoverato in ospedale. Il ragazzo è uscito dalla Casa per un malore, tanto che il GFVip si è ritrovato costretto a chiamare un’autoambulanza.

Dopo tutti gli accertamenti, il giovane è tornato insieme ai suoi compagni, senza però raccontare cosa realmente gli è successo. A notte fonda, nel post puntata, ha rivelato qualcosina in più sulla vicenda, confidandosi all’amica Wilma Goich.

Ricovero Daniele Dal Moro: cosa ha avuto realmente

Quando la cantante le ha chiesto cosa gli è accaduto da sentirsi male e chiamare un’autoambulanza, Daniele questa volta è stato più preciso. L’ex tronista di uomini e donne finalmente si è sbottonato confessando che il suo ricovero è stato dovuto per una serie di accertamenti e visite.

Daniele ha fatto sapere che tutto è durato più o meno tre giorni. Il primo giorno più forte e poi meno in quelli seguenti. Dal Moro, ha continuato ancora dicendo che secondo lui la causa di tutto ciò è dovuto allo stress e al nervoso accumulato in queste settimane.

Mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, analisi comprese, mi hanno guardato con i macchinari e tutto. Poi c’è stato l’intervento del cardiologo. Ho fatto proprio la visita dal cardiologo completa. A livello cardiaco mi hanno detto che sto bene. Però hanno guardato tutto non posso dire altro”.

Possibile attacco di ansia per il concorrente

Il gieffino, insomma, si è sottoposto a varie visite, tra cui quella da un cardiologo, durante la sua assenza dalla Casa. In molti credevano che anche lui fosse positivo al Covid, ecco perché forse era stato allontanato.

E invece non è così, Daniele ha precisato che deve evitare assolutamente di arrabbiarsi, in quanto la sua situazione potrebbe peggiorare. Ad oggi ancora non ha espresso esplicitamente cosa ha avuto ma stando alle sue spiegazioni sicuramente si sarà tratto di un forte attacco di ansia.