Oriana svela di aver fatto l’amore con Antonino al GF Vip, poi scoppia in lacrime: il motivo

Finalmente è emersa la verità, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese hanno fatto l’amore nella casa del GF Vip. Anche se questa era una cosa che, ormai, avevano capito in molti, adesso è arrivata la conferma ufficiale.

A dare la conferma a riguardo è stata direttamente la ragazza durante una chiacchierata alquanto confidenziale con Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo è rimasto senza parole. Ad ogni modo, l’epilogo di tutta questa situazione si è rivelato piuttosto triste. Vediamo perché.

La confessione di Oriana sull’intimità con Antonino

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese hanno fatto l’amore nella casa del GF Vip. Tutti quegli strani movimenti sotto le coperte, quei gemiti e quei sospiri volevano dire proprio tutto ciò che il pubblico da casa aveva sospettato. La ragazza ha confessato tutto a Edoardo, il quale non ha potuto fare a meno di chiedere alla sua interlocutrice come i due avessero fatto a farlo con tutte queste telecamere puntate addosso.

Nel momento in cui la situazione è divenuta piuttosto esplicita, poi, Oriana ha chiesto al suo interlocutore di smettere di farle delle domande in quanto si sentiva piuttosto in imbarazzo a parlare di questa cosa dinanzi le telecamere. Edoardo, giustamente, le ha fatto notare che, ormai, la faccenda fosse diventata di dominio pubblico, pertanto, non c’era più motivo di mostrare una tale reticenza. Ad ogni modo, quello che è successo in seguito è stato davvero brutto per la giovane.

Oriana in lacrime al GF Vip

Dopo aver confessato di essere stata a letto insieme con Antonino, Oriana è scoppiata in lacrime nella casa del GF Vip. La protagonista, infatti, si è sfogata con alcuni compagni d’avventura ed è apparsa davvero molto provata. Nello specifico, la protagonista ha rivelato di aver parlato con Antonino, a seguito del recente allontanamento e quest’ultimo non le ha detto cose proprio belle.

Spinalbese ha lasciato intendere di non volere una storia con lei, almeno in questo momento. Nello specifico, l’ex di Belen ha ammesso di essere alla ricerca di una Ferrari, mentre al momento Oriana rappresenta una Porche. Insomma, similitudini davvero di bassa lega che hanno offeso e ferito profondamente la ragazza. Anche i coinquilini sono sembrati abbastanza propensi nei suoi riguardi e pronti a schierarsi dalla sua parte nel caso in cui fosse necessario.