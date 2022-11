Elenoire Ferruzzi spiazza tutti: “Daniele non mi ha rifiutato” ecco cosa è successo davvero al GF Vip

Elenoire Ferruzzi ha rilasciato un’intervista a Casa Pipol in cui è stata un vero fiume in piena nel parlare del GF Vip e, nello specifico, della presunta intesa con Daniele Dal Moro. L’ex gieffina è stata messa sotto attacco da parte di Amedeo Venza e si è trovata a fare delle confessioni davvero inedite.

Nello specifico, la protagonista ha ammesso di non essere stata davvero rifiutata da Daniele. Nella casa sono successe delle cose che lei non ha assolutamente frainteso. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Le confessioni inedite di Elenoire Ferruzzi su Daniele Dal Moro

Nel corso di una recente intervista, Elenoire Ferruzzi ha svelato cosa sarebbe successo davvero con Daniele Dal Moro nella casa del GF Vip. Ricordiamo che l’esuberante influencer ha sempre dichiarato la presenza di una forte intesa tra lei e il ragazzo. Quest’ultimo, però, considerando che Elenoire fosse una persona transessuale, si sarebbe vergognato di spingersi oltre, pertanto, l’avrebbe poi rifiutata.

La Ferruzzi, però, ha ammesso di non essere mai stata rifiutata davvero da Daniele. In tutti questi anni ha imparato a comprendere gli uomini, pertanto, è assolutamente sicura di non aver frainteso proprio un bel nulla. Amedeo Venza, che ha partecipato all’intervista, l’ha presa parecchio di mira, dicendole di essersi fatta tutto un film da sola. Daniele, infatti, secondo quasi tutto il pubblico da casa, non avrebbe fatto assolutamente nulla per dare adito alla protagonista di credere che lui fosse interessato.

Situazione inversa al GF Vip: la Ferruzzi rifiuta Dal Moro?

Ad ogni modo, la situazione è degenerata in poco tempo, al punto che Elenoire Ferruzzi ha dato luogo ad una delle sue solite scenate. In ogni caso, l’ex concorrente del GF Vip ha ammesso di essere convinta che, quando uscirà dalla casa, Daniele sicuramente andrà a cercarla. Lei, però, considerando l’epilogo che ha preso la situazione, ha ammesso di non sapere se accetterà le sue attenzioni. Insomma, come precisato anche da Amedeo Venza, la frittata sembra essersi ribaltata.

Elenoire, poi, durante l’intervista ha svelato anche chi sono i suoi concorrenti preferiti e quelli che, invece, l’hanno delusa. In merito ai primi, ha fatto solo il nome di Luca Salatino, che reputa un ragazzo splendido e gli augura di vincere. Tra i secondi, invece, ci sarebbero molte persone. Coloro i quali l’hanno delusa di più, però, sono Patrizia Rossetti e Wilma Goich che, a viso aperto, si sono mostrate in un modo, mentre dietro le spalle, si sono rivelate tutt’altro.