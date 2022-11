Cambio programmazione al GF Vip? Torna doppio appuntamento, ma ecco in quali giorni

Mediaset sta apportando continue modifiche ai palinsesti. Per lasciare spazio ai Mondiali di Calcio 2022, infatti, l’azienda ha deciso di sospendere il doppio appuntamento settimanale del GF Vip. Si vocifera, però, che per il reality show possa esserci un nuovo cambio di programmazione.

Stando a quanto rivelato da Fanpage, infatti, sembrerebbe che Alfonso Signorini sia pronto per tornare con il doppio appuntamento, ma in un giorno della settimana del tutto inedito. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Ecco il cambio di programmazione che potrebbe investire il GF Vip

Il GF Vip si accinge a vivere un nuovo cambio di programmazione? Dopo la sospensione della messa in onda del giovedì, la quale dovrebbe ritornare regolarmente a partire da gennaio 2023, il programma potrebbe subire una nuova modifica. Attualmente, è previsto solamente l’appuntamento del lunedì sera, giorno della settimana che da anni è destinato ai reality show. Presto, però, le cose potrebbero cambiare.

Nello specifico, pare che l’azienda stia valutando l’ipotesi di far tornare il doppio appuntamento settimanale con il programma condotto da Alfonso Signorini. Gli ascolti stanno dando dei buoni risultati, pertanto, sarebbe davvero un peccato dover rinunciare alla messa in onda doppia. Dunque, il GF Vip potrebbe tornare ad andare in onda due volte a settimana ma, oltre al lunedì, il secondo giorno sembra essere il sabato.

Mediaset sfida la Rai, come andrà a finire?

Nel caso in cui questo si verificasse, dunque, si tratterebbe di un vero e proprio colpo basso ai danni di Milly Carlucci e del suo Ballando con le stelle. Il cambio di programmazione che riguarda il GF Vip, infatti, dovrebbe investire principalmente le serate del 10 e del 17 dicembre. Specie in quest’ultima data si svolgerà la puntata semifinale del talent show di Rai 1.

Insomma, si tratterebbe di una sfida senza esclusione di colpi e anche di un tentativo mai sperimentato prima. Il GF Vip, infatti, oltre al lunedì è sempre andato in onda o di giovedì, come nel caso di quest’anno, o di venerdì, come accaduto nelle edizioni precedenti. Il sabato è un territorio mai esplorato, pertanto, l’azienda potrebbe fare una prova solo nelle sue serate sopracitate e, in caso, valutare se sia opportuno proseguire su questa strada oppure tornare indietro e rispettare la tradizione. Non resta che attendere per scoprire come andrà a finire.