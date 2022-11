GFVip, ex concorrente fa una confessione shock: “Nella Casa mi sarei tolto la vita”

Chi ha seguito in passato il Grande Fratello Vip, sicuramente si ricorderà di tanti personaggi dello spettacolo che ne hanno preso parte. Tra questi c’è sicuramente Raffaello Tonon che ha partecipato al reality circa tre anni fa. Un’edizione quella che ha riscosso un successo esagerato tanto che ancora oggi viene ricordata come la più bella in assoluto.

Grande Fratello Vip: le parole di un ex concorrente inquietano

In quella esperienza Raffaello oltre a farsi conoscere dal pubblico ha trovato anche un vero amico. Precisamente si tratta di Luca Onestini, infatti, i due da quandosi sono conosciuti nel reality sono diventati amici per la pelle. Tuttavia, quell’edizione nasconde un clamoroso segreto.

A rivelarlo proprio l’ex gieffino da Barbara d’Urso: “Ho deciso di fare questa avventura e devo dire che per fortuna c’era Luca se no sarebbe stato il primo reality dove uno si sarebbe tolto la vita nella casa”.

Una confessione, forse presa con un po’ di leggerezza, che ha fatto il giro del web e possiamo dire ha sollevato anche qualche piccola polemica. Infatti, in tanti si sono chiesti se gli autori sono davvero consapevoli di chi mettono nel cast.

Il caso Bellavia fa ancora discutere

Qualche settimana fa, la settima edizione del Grande Fratello Vip ha dovuto affrontare il terribile caso Bellavia. Una situazione di bullismo, emarginazione e soprattutto di mancanza di empatia.

In rete si è scatenato davvero un putiferio per quello che è successo all’ex concorrente del reality. Marco purtroppo non stava bene e quando ha cercato aiuto o comprensione da parte degli altri ragazzi in casa è stato deriso ed accusato.

Una storia che affonda le radici sulla salute mentale, troppo spesso sottovalutata in determinati programmi televisivi. Ed ecco che le parole di Raffaello Tonon lasciano il segno, anche perché ha commentato questo caso con molta delicatezza: “Sono un ex depresso, ho sempre sofferto di depressione e ho avuto molta paura di partecipare al GF Vip”.

Inoltre, non ha nascosto che in casa si è portato dei farmaci per riposare meglio, che tra l’altro ha assunto per i primi due giorni. Dal terzo non ne ha avuto più bisogno. Ovviamente il suo caso non era come quello di Bellavia anche perchè il tutto è stato merito di Luca Onestini che gli è stato sempre accanto.