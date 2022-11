Beatrice Valli e Marco Fantini annunciano il sesso del quarto figlio: lui reagisce male (VIDEO)

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno appena annunciato a tutti i fan il sesso del loro quarto figlio in arrivo. Per l’occasione, i protagonisti hanno realizzato un video piuttosto divertente in cui Marco e gli altri tre figli avrebbero dovuto sottoporsi a dei giochi per scoprire se fosse maschio o femmina.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, invece, era già a conoscenza del sesso, pertanto, si è molto divertita nello stuzzicare i membri della sua famiglia. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Ecco il sesso del quarto figlio di Beatrice e Marco

Attraverso un video del tutto anticonvenzionale, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno rivelato ai fan il sesso del quarto figlio. In realtà, a conoscerlo era solo la donna, mentre tutti gli altri membri della famiglia lo hanno appreso durante il video. Beatrice ha, dunque, portato i tre figli e suo marito all’interno di una stanza piena di giochi. In essa c’erano palloncini da far scoppiare, torte da tagliare e simpatici giochi dai quali si sarebbe appreso il sesso del bebè.

Ricordiamo che i due ex volti di Uomini e Donne hanno già tre figli, il primogenito è maschio e poi ci sono altre due femmine. Proprio per tale ragione, Marco sperava che, stavolta, fosse arrivato un maschietto, in modo da rendere equilibrata la situazione in casa. Purtroppo per lui, però, al termine dell’ultimo gioco, l’uomo ha scoperto che Beatrice fosse in attesa di un’altra femmina, la terza.

Le reazioni: Valli esulta, Fantini resta malissimo

La reazione di Marco Fantini alla scoperta del sesso del quarto figlio è stata inaspettata, ma a tratti divertente. Il ragazzo, infatti, non ha potuto fare a meno di reagire male, mostrando tutta la sua delusione per dover fare i conti con un’altra femmina. Beatrice Valli, invece, è stata decisamente felice della notizia. Ad ogni modo, Marco si è rivolto a suo figlio più grande e gli ha detto che loro due sarebbero dovuti andare via di casa, perché contro quattro donne non avrebbero mai vinto.

Al di sotto del video in questione sono stati moltissimi i commenti degli utenti del web i quali si sono congratulati con la famiglia e hanno commentato in modo divertente la reazione di Marco. Tra i vari commenti, però, c’è anche chi ha un po’ criticato l’ex tronista per esserci rimasto così male dinanzi una notizia che deve essere sempre gioiosa.