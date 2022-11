Federica Aversano, dichiarazione inattesa a Matteo Ranieri dopo aver lasciato Uomini e Donne

Sull’ultimo numero del magazine di Uomini e Donne è presente un’intervista rilasciata da Federica Aversano. La ragazza ha parlato dei motivi che l’hanno spinta ad abbandonare il trono di Uomini e Donne e poi ha parlato di Matteo Ranieri.

Specie a proposito di quest’ultimo, la protagonista ha fatto delle confessioni che nessuno si aspettava. I fan di questa coppia, infatti, non hanno potuto fare a meno di volare subito in alto con la fantasia. Vediamo cosa ha detto.

Federica parla dell’abbandono da Uomini e Donne

Nel corso di una recente intervista, Federica Aversano ha sviscerato in maniera un po’ più approfondita i motivi che l’hanno spinta a lasciare Uomini e Donne ed ha parlato anche di Matteo Ranieri. La giovane ha ammesso di non aver avuto più l’entusiasmo di andare avanti. Nel programma cercava quella scintilla, quella valvola di sfogo che le avrebbe dovuto permettere di evadere da un momento molto delicato della sua vita.

Federica non sta attraversando un momento molto semplice, pertanto, sperava che il talk show pomeridiano potesse darle lo slancio per rialzarsi e per tornare ad amare nuovamente. Purtroppo, però, nulla di tutto ciò si è verificato, pertanto, la giovane ha sentito il bisogno di andare via. Nel parlare di questa faccenda, poi, l’ex tronista ha tirato in ballo anche il ragazzo che corteggiava prima di salire sul trono.

L’Aversano spiazza su Matteo Ranieri

A tal riguardo, Federica Aversano ha speso parole solamente positive per commentare Matteo Ranieri. Nello specifico, la ragazza ha esordito dicendo di reputare bello come il sole l’ex tronista di Uomini e Donne. Successivamente, poi, ha spiegato che lui era riuscito a comprendere perfettamente la sua situazione e a donarle quella spensieratezza e quella gioia di cui aveva bisogno. Quello, dunque, era il movente che la spingeva a continuare il percorso.

Malgrado come siano andate le cose, Federica continua a conservare uno splendido ricordo di Matteo. Ricordiamo che anche quest’ultimo di recente ha commentato il percorso di Federica a Uomini e Donne ed ha detto cose assolutamente positive. Questo, dunque, ha immediatamente acceso le speranze di tutti i fan che sperano in un ritorno di fiamma tra i due. Entrambi sono single, pertanto, la cosa non sarebbe da escludere. Non resta che attendere per vedere come evolverà la situazione.