Uomini e donne, ex corteggiatrice spiffera tutto e sbugiarda Maria De Filippi: “E’ tutto organizzato”

Chi ha seguito le scorse puntate di Uomini e donne avrà notato l’assenza di Noemi, corteggiatrice di Federico. La ragazza è stata messa alle strette da Maria De Filippi che l’ha sbugiardata davanti a tutti, mettendola davanti al fatto compiuto. La ragazza stava frequentando un ragazzo fuori dal programma, cosa assolutamente vietata.

E nonostante all’inizio Noemi avesse negato, Maria le ha mostrato delle foto dove lei si bacia con un giovane. Davanti a questa brutta figura non ha potuto non nascondersi, alzando i tacchi e andando via… Ma il vero colpo di scena è accaduto dopo, quando l’ormai ex corteggiatrice di Daianese ha accusato la redazione di essere a conoscenza di tutto e di non aver fatto nulla.

Uomini e donne: Maria De Filippi smaschera Noemi davanti a tutti

La puntata è iniziata con la loro ultima esterna, tutta giocata su battibecchi legati a manierate gelosie e tira e molla alquanto infantili. Terminata la clip Noemi dichiara di non provare nulla di particolare per Federico. “Io dall’ultima Esterna non mi sono portata nulla a casa. Non mi ha preso mentalmente” c.

A questo punto il colpo di scena: Maria De Filippi invita Noemi a dire tutta la verità. “Non devi dirmi nient’altro? Sicura? Dai, Noemi, non mi mettere in questa condizione” dice la conduttrice, che di fronte alla faccia bronzea della corteggiatrice chiede alla regia di mandare in onda quel che ha. E così compare sullo schermo una foto che immortala Noemi che bacia un altro ragazzo. “Che figura di mer*a!” commenta Gianni Sperti.

Noemi accusa la redazione: “Sapevano tutto”

Noemi, messa in ridicolo davanti a tutti, ha cercato di giustificarsi anche se davanti al fatto compiuto c’era poco da dire. A distanza di poche ore dalla messa in onda della puntata, l’ex corteggiatrice di Federico, direttamente dal proprio account è tornata sull’argomento.

La ragazza ha accusato la redazione e la stessa Maria spiegando che loro sapevano tutto. Nel dettaglio la giovane aveva dichiarato che la produzione era a conoscenza di questa sua frequentazione.

La redazione sapeva che io volessi andare via dal programma già più di due settimane fa, però non mi facevano chiarire la questione con Federico. Quindi stavo conducendo la mia vita normalmente. Ho fatto la mia scelta e ho seguito il mio cuore senza pensare alle conseguenze! La mia coscienza era ed è pulita. Se avessi voluto tutta questa visibilità sarei rimasta.