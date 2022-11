Oroscopo 26 novembre 2022: Vergine titubanti, Pesci poco ironici

Secondo l’oroscopo del 26 novembre, i nati sotto il segno dei Gemelli devono puntare di più sul proprio istinto. I Pesci potrebbero avere qualche problema nel lavoro

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete molto testardi. Quando vi ponete un obiettivo, niente e nessuno può distogliere la vostra attenzione. Cercate, però, di mantenere i nervi saldi anche dinanzi le difficoltà.

Toro. Buone opportunità in arrivo. Il periodo natalizio vi porterà tante sorprese e tanti regali e, perché no, anche un nuovo amore. La cosa importante, però, è essere predisposti ad accogliere le novità.

Gemelli. Caratterialmente siete persone molto curiose e questo è un bene, perché vi stimola ad andare a fondo nelle cose. L’Oroscopo del giorno 26 novembre vi invita a puntare sul vostro istinto.

Cancro. Non vi lasciate intortare dai ciarlatani. Andate avanti per la vostra strada e non badate a ciò che vi circonda. Questo è il momento di dimostrare tutto il vostro talento, specie nel lavoro.

Leone. Spesso ci si trova a farsi strada nel fango per poter emergere. Di solito non amate sporcarvi le mani, tuttavia, in certi casi è necessario farlo. Nel lavoro amate la precisione e la puntualità.

Vergine. Ci sono molte cose in ballo, pertanto, dovete cercare di prestare più attenzione alle decisioni che prenderete nell’imminente futuro. Buon momento per iniziare nuove relazioni.

Previsioni 26 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per dare luogo a nuove conoscenze e nuove attività. Cercate di non soffermarvi troppo sulle apparenze e andate a fondo nelle questioni per capire davvero cosa c’è dietro.

Scorpione. Se ci sono delle situazioni in sospeso in amore, attivatevi sin da subito per riuscire nei vostri intenti. Nel lavoro è importante non perdere di vista i propri obiettivi.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 26 novembre vi invitano ad essere un po’ più calmi e accondiscendenti in amore. Spesso tendete a scappare dalle difficoltà, ma questa non è la strategia adatta.

Capricorno. Meglio tardi che mai. Se avete dei desideri da realizzare, fate di tutto per riuscire nel vostro intento. Dal punto di vista professionale è importante credere in quello che fate.

Acquario. Ci sono momenti nella vita in cui la cosa migliore da fare è fermarsi e aspettare che passi la bufera. Di solito, però, non siete persone molto pazienti, pertanto, potreste essere spinti dal desiderio di risolvere tutto e subito.

Pesci. Nella vita l’autoironia è un elemento fondamentale. Nel momento in cui esso viene a mancare, potreste incappare in problemi molto importanti. Specie nel lavoro dovete prendervi meno sul serio.