UeD, Isabella e Fabio raccontano la loro vita lussuosissima: quello che fanno a Dubai è incredibile

In queste ore, Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne in cui hanno raccontato i dettagli della loro vita lussuosissima a Dubai. I due decisero di lasciare la trasmissione dopo pochissimo tempo, in quanto subito capirono di essere innamorati.

Successivamente si sposarono e decisero di acquistare un attico a Dubai. Il loro desiderio è sempre stato quello di vivere sei mesi all’anno all’estero e sei in Italia e ci sono riusciti. Quello che fanno a Dubai, però, ha davvero dell’incredibile.

Ecco cosa fanno a Dubai Isabella e Fabio

Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne sapranno, Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati e attualmente vivono la loro lussuosissima vita in reciproca compagnia. Tra le pagine del settimanale del talk show pomeridiano, i due hanno raccontato dei retroscena inediti in merito allo stile di vita che conducono specie quando sono fuori Italia. Innanzitutto, la coppia ha raccontato di aver acquistato un attico a Dubai in cui entrambi trascorrono circa sei mesi all’anno.

Questo, però, non gli è bastato. I due, infatti, hanno ammesso che trascorrono la maggior parte delle loro giornate presso degli stabilimenti balneari di lusso, dove possono usufruire e godere di ogni tipo di confort. Nello specifico, infatti, hanno raccontato che nei posti che sono soliti frequentare possono mangiare, bere, rilassarsi e avere qualunque tipo di servizio richiedano.

La vita lussuosissima di Mantovani e Ricci e cosa fanno in Italia

La loro giornata tipo si svolge al mare, sulle meravigliose spiagge di Dubai. Ad ogni modo, quando il tempo è brutto, amano trascorrere le ore presso delle strutture altrettanto lussuose all’interno delle quali ci sono negozi di lusso. In tali occasioni, dunque, i due si concedono un po’ di shopping, naturalmente solo di prodotti firmati e lussuosi. Insomma, la vita che conducono Fabio e Isabella dopo Uomini e Donne è davvero incredibile.

Entrambi godono di una situazione economica florida che gli permette di vivere nell’agio e di trascorrere metà anno in una località di mare, dove rilassarsi e godersi la loro reciproca compagnia. Quando sono in Italia, invece, i due amano trascorrere il tempo con gli amici e con le persone care che, a causa della loro vita agiata, non possono vedere sempre. Proprio in questi giorni, infatti, Isabella ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha rivelato di essere rientrata e di essersi concessa un aperitivo con gli amici, cosa che a Dubai non è permessa.