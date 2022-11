Isola dei Famosi 2023: in lizza due cavalieri di ‘Uomini e Donne’ molto discussi

Due cavalieri del trono over di Uomini e donne a l’isola?

Dopo la finale del Grande Fratello Vip, gli appassionati reality possono già dormire tranquilli perchè Mediaset ha confermato anche quest’anno L’isola dei famosi. Il programma andrà in onda nel 2023 e dal web sono spuntati già i primi possibili concorrenti del reality.

Tra le certezze per la prossima stagione c’è la conduttrice, confermata ovviamente Ilary Blasi. Al momento non si sa ancora chi saranno gli opinionisti, punto interrogativo su Luxuria, mentre sicuramente potrebbe non esserci Nicola Savino impegnato in un altro programma tv. Ma chi sono invece i concorrenti?

Isola dei Famosi chi c’è il lizza

A dare qualche piccola anticipazione ci ha pensato il settimanale Nuovo. La prima concorrente in lizza sarebbe Dayane Mello, la seconda Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez. Dopo la partecipazione della showgirl argentina nella prima edizione, di Cecilia poi e di Jeremias e Gustavo nell’ultima stagione, ora è giustamente il turno dell’ultima rimasta.

Precisiamo però che al momento si tratta solo di indiscrezioni dato che i casting ancora non sono stati aperti. Infatti, proprio sulla madre di Belen pare che abbia dichiarato di recente di non voler partecipare a nessun programma.

In arrivo anche due cavalieri di Ued?

Non sarebbe di certo la prima volta che ex partecipanti di uomini e donne partecipano ad un altro programma televisivo. Nelle ultime settimane si è parlato di due cavalieri che ancora oggi sono molto discussi all’interno del parterre della De Filippi.-

Infatti, gli amanti de l’Isola dei famosi, potrebbero vedere in Honduras due personaggi seguitissimi. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Se ciò fosse vero sarebbe una bellissima notizia e diciamolo anche un bel vedere… Sia Armando che Riccardo sono proprio due bei ragazzi. Chissà se la loro presenza sarà confermata. Al momento non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.