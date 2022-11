6 attività che stimolano la creatività

La creatività è la capacità di produrre idee originali, strutturando in modo nuovo le proprie esperienze e le proprie conoscenze. Spesso tendiamo ad associare la creatività alle arti, ma in realtà è molto più di questo. La creatività ha a che fare con l’intelletto, perciò è una virtù fondamentale per analizzare i contesti, sintetizzarli e risolvere i problemi che incontriamo lungo il nostro percorso.

Stimolare la creatività fin da piccoli aiuta quindi lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale. Come fare allora? Ecco 6 attività che possono mettere in moto l’immaginazione e l’ingegno.

1. Disegnare

Avere di fronte a sé un foglio bianco da riempire, qualche matita e dei colori è una situazione apparentemente semplice, ma che consente in realtà di inventare ed esprimersi.

Attività come imparare a disegnare o a dipingere sono quindi molto importanti per stimolare i bambini a dare forma alla loro immaginazione, alle loro idee e alle loro emozioni.

2. Leggere

La lettura, o anche il semplice ascolto di una storia, fa correre l’immaginazione e aiuta a stimolare la sensibilità e l’empatia.

Leggere di luoghi diversi e lontani, dei personaggi che ci vivono e delle loro vicende aiuta a catapultare i bambini in nuovi mondi, o meglio, li aiuta a ricostruire dentro di sé scenari e dinamiche particolari su cui emozionarsi, interrogarsi e riflettere.

3. Esplorare

L’esplorazione è la scoperta del nuovo tramite cui impariamo in prima persona a conoscere la realtà.

Stare all’aria aperta, osservare la natura, assaggiare cibi nuovi o assistere ad uno spettacolo teatrale o circense, sono tutte attività che aiutano i bambini ad essere curiosi e aperti verso nuovi contesti.

Trovarsi davanti a nuove situazioni aiuta inoltre a fare supposizioni e porre domande. Sono proprio i contesti sconosciuti e inusuali che ci fanno chiedere perché? cos’è? come si fa?

4. Usare giochi non strutturati

I bambini sono sempre più abituati ad avere molti giocattoli, spesso dalle forme ben definite e strutturate e dall’utilizzo ben delineato. Tuttavia questo tipo di giochi può lasciare poco spazio all’immaginazione, mentre spesso sono gli oggetti più semplici a stimolare la fantasia e a trasformarsi in qualcosa di estremamente diverso.

Uno scatolone può diventare un’astronave, il rotolo della carta igienica un cannocchiale, lo scolapasta l’elmetto di un valoroso cavaliere.

A tale scopo è importante consentire ai bambini di uscire un po’ fuori dalle regole e dagli schemi.

5. Travestirsi o fare giochi di ruolo

Inventare storie è un esercizio molto importante per stimolare la creatività. Attraverso i travestimenti o i giochi di ruolo i bambini immaginano un contesto e dei personaggi e ne interpretano le interazioni, i conflitti e le emozioni, creando delle vere e proprie trame narrative.

6. Annoiarsi

Spesso tendiamo a tenere i bambini sempre occupati, intrattenendoli e proponendogli continuamente cose da fare.

In realtà essere costantemente assorti in qualche tipo di attività può inibire l’inventiva e l’ingegno.

Il dolce far nulla o addirittura la noia sono momenti importanti poiché consentono di osservare e pensare. Spesso è proprio da questi stati che nascono intuizioni e nuove idee.