Sabrina Salerno scatena il delirio: sotto la camicia nulla, fan in visibilio “Ci farai morire”

E anche questa volta Sabrina Salerno si è davvero superata. La show girl alla soglia dei suoi 50 anni sa ancora come sorprendere e senza troppi “mestieri” ha mandato i suoi fan a K.O. Non siamo sul ring ma semplicemente stiamo ammirando tanta bellezza, da fare invidia. Atletica da sempre, Sabrina non perde un giorno di allenamento, e anche in questo caso la sua bellezza è disarmante.

Sabrina Salerno sempre sexy e provocante

Di recente si è lasciata andare ad un servizio fotografico decisamente bollente, dove ha messo in mostra ciò che madre natura le ha donato. Nonostante la sua età non più giovanissima, Sabrina Salerno ha un fisico da paura, che può far invidia anche ad una ragazzina.

Motivo per cui sono in tanti a ricordaglielo ogni giorno. E’ sempre lei la regina di tutte! Che indossi un jeans, una tuta o un abito aderente, la Salerno è sensuale sotto ogni sfaccettatura.

Ritornando al servizio fotografico a cui si è sottoposta di recente, in questa occasione la vediamo per l’appunto con addosso un jeans attillato ed una camicetta molto scollata. Beh gli occhi non possono far altro che cadere proprio sul suo seno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La show girl incanta tutti con la sua bellezza

“L’età non è un limite ma una sfida,” ha anche aggiunto Sabrina precisando proprio ciò che abbiamo detto in precedenza. Nulla la spaventa, anche perchè non ha nulla da vergognarsi. Oltre a questi scatti, di recente ha postato una clip nelle sue ig stories dove racchiude tutto il servizio.

In queste si può ammirare tutta la sua bellezza, ma i fan si sono soffermati soprattutto sul suo lato A. Con la camicetta sbottonata sul seno, l’occhio ovviamente è caduto proprio li. Una visione paradisiaca ha definito qualcuno, mentre un altro utente ha precisato che ormai non ha più l’età per guardarla, prima o poi lo farà morire.