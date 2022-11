Oriana da scandalo nella casa del GFVip: gli autori censurano gesti troppo spinti (video)

In questa settima edizione del Grande Fratello Vip Oriana sicuramente è uno dei personaggi che più sta facendo parlare. La modella venezuelana ogni giorno possiamo dire ne combina una e questa volta ha davvero esagerato.

Dopo essersi chiusa in bagno con Sarah, cosa assolutamente vietata, dopo essersi messa sotto le coperte con Antonino, ora la regia si è ritrovata a censurare ancora una volta un suo atteggiamento. Forse, complice l’alcol o forse il suo modo di essere troppo esuberante, questa volta però ha davvero esagerato.

Oriana Marzoli si esibisce in un balletto a luci rosse

C’è da dire che chi ha seguito la diretta del Grande Fratello Vip nelle scorse ore, e ha assistito a tutto è rimasto davvero senza parole, invitando la stessa produzione a prendere provvedimenti. Oriana Marzoli si è lasciata andare ad un balletto decisamente a luci rosse che ha sconvolto persino i suoi coinquilini.

La regia del costretta ancora una volta alla censura

Ormai girare per casa con addosso solo tanga o bikini è passato di moda, adesso la showgirl venezuelana osa ancora di più prestandosi a balletti molto sensuali che richiamano l’attenzione di tutti gli altri.

VOLANDO PER ORIANA CHE BALLA BRITNEY SUL TAVOLO DEL BILIARDO #GFVIP pic.twitter.com/j4F1IBXMzs — trashtvstellare (@tvstellare) November 24, 2022

La nuova fiamma di Spinalbese non si è preoccupata minimamente di mostrare davanti alle telecamere tutte le sue grazie: in un momento di festa all’interno della Casa, tra musica e applausi, Oriana Marzoli si è lasciata andare ad un ballo scatenato.

L’outfit indossato dall’influencer ha lasciato poco all’immaginazione: una gonna quasi mini e un tanga bianco. Oriana è salita su un tavolo da gioco, e mettendosi in posizione ha davvero mandato in tilt i ragazzi presenti. In questa sua esibizione ripresa dalle telecamere ha mostrato tutto, tanto che la regia si è ritrovata a censurare la scena.