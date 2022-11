Oroscopo 28 novembre 2022: Toro litigiosi, Scorpione più rilassati

Secondo l’oroscopo del 28 novembre, i nati sotto il segno della Vergine sono un po’ agitati. I Bilancia, invece, sono pervasi dal bisogno di consensi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le stelle vi invitano a riflettere e a non gettarvi subito a capofitto nelle cose. Riflettete attentamente prima di prendere una decisione importante. In ambito sentimentale dovete seguire di più il vostro istinto.

Toro. Oggi siete un po’ troppo litigiosi. Siete agitati a causa di qualche intoppo. Ad ogni modo, cercate di mantenere la calma, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale, altrimenti potrebbero esserci dei problemi.

Gemelli. Giornata molto interessante per quanto riguarda la sfera professionale. Ci cono delle novità in arrivo secondo l’oroscopo del 28 novembre. Il nuovo anno sarà ricco di opportunità. Tenete gli occhi ben aperti.

Cancro. Non siate troppo severi con voi stessi. In amore potrebbero arrivare delle buone notizie, ma è importante essere umili. Nel lavoro credete di più nelle vostre potenzialità e arriverete lontano.

Leone. In amore siete molto passionali. Di solito, se non sentite scattare una certa chimica sin dal primo momento, tendete a non andare più avanti. Ad ogni modo, in certi casi sarebbe opportuno dare una seconda chance.

Vergine. Siete un po’ agitati per un evento che potrebbe cambiare la vostra vita a breve. Ci sono dei momenti importanti nella vita in cui bisogna guardarsi allo specchio e fare un esame di coscienza.

Previsioni da Bilancia a Pesci 28 novembre

Bilancia. Spesso siete pervasi dal bisogno di evadere e di dimostrare a tutti quanto valete. In amore potrebbe essere un po’ più difficile del previsto riuscire a prendere delle decisioni, cercate di ascoltare di più il vostro cuore.

Scorpione. In questo periodo siete decisamente più rilassati. L’anno nuovo potrebbe portare tante belle sorprese per i nati sotto questo segno. Momento fertile, se state provando ad avere un figlio, questo potrebbe essere il momento migliore.

Sagittario. le previsioni dell0oroscopo del 28 novembre invitano i nati sotto questo segno a chiudere in bellezza questo mese. Concedetevi una piccola follia. Se vi va di fare una cosa e il vostro cuore lo desidera, non temporeggiate.

Capricorno. Ci sono delle fasi della vita in cui bisogna fermarsi un attimo e riflettere sul punto in cui si è arrivati. In amore siete un po’ più consapevoli, mentre nel lavoro avete come la sensazione di fare un passo nel buio.

Acquario. Buon momento per quanto riguarda l’amore. Se ci sono delle nuove opportunità in arrivo, cercate di coglierle al volo. In ambito sentimentale è tempo di essere particolarmente comprensivi.

Pesci. Siete un po’ freddi e distaccati in amore. Ci sono delle cose che vi turbano, pertanto, cercate di mantenere un certo self control. In ambito professionale è tempo di far valere le vostre opinioni.