Sarah Albello chiede a Oriana se Antonino è superdotato: la risposta di lei la lascia a bocca aperta!

Gli argomenti nella casa del Grande Fratello Vip stanno diventando sempre più bollenti. In queste ore, ad accendere le fantasie dei telespettatori, e non solo, una domanda posta da Sarah Altobello ad Oriana.

Nello specifico la gieffina ha chiesto alla collega come sia messo Spinalbese sotto i pantaloni. Le due hanno cercato di affrontare l’argomento senza farsi troppo capire davanti alle telecamere, ma il tutto ovviamente ha fatto il giro del web in men che non si dica

Grande Fratello Vip: discorsi bollenti tra le due gieffine

Sarah Altobello, parlando con la venezuelana, le ha chiesto, tentando invano di non farsi capire dal pubblico a casa quali fossero le misure di Antonino.

La domanda ha imbarazzato Oriana, soprattutto quando Sarah ha spiegato che di solito il suo occhio non mente mai.

Insomma, una curiosità che di certo si sarebbe potuta risparmiare a detta del pubblico, che ancora una volta si ritrova ad ascoltare degli argomenti del tutto privi di senso. Ma a lasciare a bocca aperta, la risposta della Marzoli:

LE FACCE DI SARA SONO LETTERALMENTE A TERRA #gfvip

pic.twitter.com/K4udkUEfpJ — 𝙢 👹 vs uni (@itsmc17) November 25, 2022

Oriana rivela le “misure” di Antonino Spianalbese

Il video di Sarah Altobello che chiede a Oriana quali sono le misure di Antonino è davvero clamoroso. Non tanto pero il contenuto, ma per il modo in cui la concorrente chiede informazioni alla ragazza su una cosa così intima.

“Non ti capisco”, dice sulle prime Oriana per poi interpretare il significato della domanda e coprirsi il viso imbarazzata. Sara, per niente intimorita, cerca ancora di parlare sull’argomento, senza però rendersi conto del forte imbarazzo della Marzoli.

Intanto, ad essere fortemente in imbarazzo lo è anche il pubblico da casa, che proprio nelle scorse ore, dopo aver visto la venzuelana lasciarsi andare in balletti spinti ha chiesto provvedimenti sera.