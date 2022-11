Uomini e donne, Roberta smaschera Ida e Alessandro: E’ tutto un bluff

Alessandro Vicinanza e Ida Platano hanno deciso di lasciare il programma. I due dopo mesi di incomprensioni e di difficoltà finalmente hanno abbandonato Uomini e donne per viversi fuori.

La loro scelta, però, ha lasciato tutti di stucco tanto che in molti non hanno creduto ai loro sentimenti. Tra questi sicuramente Roberta Di Padua, che più volte ha espresso le proprie perplessità. Infatti, proprio la dama ha gli ha lanciato una frecciatina molto pungente, affermando che tra di loro è tutto finito.

Uomini e donne: Alessandro e Ida via dal programma

Roberta Di Padua, storica antagonista della Platano, ritiene che la nuova coppia stia fingendo. Alessandro, dopo aver confessato di voler interrompere la conoscenza con Roberta perché innamorato di Ida, ha dovuto fare i conti con l’ira della dama di Cassino, la quale era piuttosto certa che potessi esserci un futuro con Vicinanza.

La decisione di quest’ultimo di riallacciare i rapporti con la Platano perchè innamorato l’ha fatta andare su tutte le furie. Nel corso di queste settimane, prima della loro uscita dal programma, più volte Roberta lo ha attaccato.

Roberta Di Padua non crede all’amore tra i due

Ma il vero colpo finale che ha dato al ragazzo è stato quando ha rivelato che lui ed Ida lasciavano il programma. Sinceramente mi aspettavo che Alessandro e Ida uscissero insieme dal programma a breve, ma penso che la loro scelta di andare via sia stata quasi obbligata. Credo che fosse la loro unica via di uscita. Ida non poteva più prendere tempo, e Alessandro si era dichiarato innamorato: per lui rimanere nello studio non sarebbe stato credibile.

In una recente intervista, la dama di Cassino ha continuato ancora dicendo che secondo lei Ida e Alessandro hanno lasciato Ued perchè ormai messi alle strette. Insomma, non crede affatto nel loro amore, ammettendo che questa love story è tutto un bleff.