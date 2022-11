GFVip, brutto colpo per Luca Saladino: Soraia lo avrebbe tradito

Prosegue il percorso dei vip nella casa del Grande Fratello e uno dei protagonisti indiscussi dell’edizione numero 7 del reality guidato da Alfonso Signorini è sicuramente il giovane ex tronista di Uomini e Donne, Luca Salatino. Il ragazzo si sta facendo molto conoscere nella casa e non solo per il suo carattere ma anche per il proprio passato.

Spesso con gli altri coinquilini si è lasciato molto andare, scoppiando anche a piangere. L’ex tronista sente molto la mancanza di Soraia, la sua fidanzata conosciuta proprio grazie a Maria de Filippi. Nelle ultime ore però sul web sta circolando una notizia che sta facendo molto discutere. Qualcuno ha visto l’influencer in compagnia di un altro ragazzo. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo..

Grande Fratello Vip: Luca Saladino disperato per la mancanza della fidanzata

Soraia nelle scorse settimane è già intervenuta due volte al Grande Fratello Vip, per tranquillizzare e dare coraggio a Luca, che spesso cade in discorsi troppo tristi e di conseguenza è con il mal umore.

Luca come detto in precedenza, spesso ha lamentato la mancanza della fidanzata, ammettendo di aver partecipato al reality solo per raccimolare qualcosina. Per questo motivo, l’ex corteggiatrice è entrata in Casa, incoraggiandolo a viversi questa esperienza e a dare il meglio di se.

Oggi però la nota influencer di Gossip Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione che una fan gli ha fatto proprio riguarda alla giovane Soraia.

Spunta la segnalazione su Soraia: beccata con un ragazzo

Deianera ha riportato attraverso una sua Ig la segnalazione ricevuta da questa ragazza. Nel dettaglio una fan è sicura di aver visto Soraia in compagnia di un giovane ragazzo entrare in un bar. Sempre secondo la testimonianza di questa giovane fan i due si sarebbero anche allontanati insieme in macchina. Purtroppo, non ci sono foto che lo dimostrerebbero e quindi non sappiamo nemmeno se Alfonso Signorini lo dirà nel corso della diretta di lunedì sera.