GFVip 7, uno dei concorrenti appena rientrati a rischio nomination d’ufficio: violato il regolamento

Uno dei concorrenti da poco rientrati nella casa del Grande Fratello VIp ha violato il regolamento e potrebbe andare in nomination subito. Una cosa simile è già accaduto in un’altra edizione del reality, ovvero quella in cui ha preso parte Andrea Zelletta.

Una concorrente ha violato il regolamento al GFVip

E’ accaduto tutto poco fa, quando Daniele Dal Moro ha chiesto con l’aiuto delle mani informazioni sui mondiali di calcio. L’ex tronista di Uomini e donne stava parlando con Wilma e la concorrente non si è tirata indietro nel dargli spiegazioni.

La cantante non ha saputo fare silenzio e ha detto ai ragazzi che l’Argentina ha perso contro l’Arabia Saudita. Seppure sembra un informazione banale ai concorrenti è assolutamente vietato far conoscere ciò che accade all’esterno. Infatti, è molto probabile che la produzione lunedì sera prende provvedimento.

ANDREA ZELLETTA È ANDATO DIRETTAMENTE IN NOMINATION D’UFFICIO PER AVER RIPORTATO UNA INFORMAZIONE IDENTICA … il trattamento deve essere uguale per tutti !!! #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/rTivVqlYZy — L_000🦁 (@Li_on000) November 26, 2022

Ritorna il doppio appuntamento

Nell’attesa di capire cosa farà la produzione, ricordiamo agli appassionati che a breve ritornerà il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, Mediaset ha deciso di mandare in onda il reality anche il sabato sera, contro Ballando con le stelle.

Intanto, nella casa continuano ad esserci scontri. Oltre a Edoardo Tavassi con Oriana, la venezuelana nelle ultime ore ha litigato anche con Antonino. Spinalbese non ha apprezzato alcuni atteggiamenti della giovane, e con alcune parole poco carine l’ha disprezzata.

Al momento i due hanno preso le distanze. Intanto, anche la Fiordelisi ed Edoardo continuano ad avere battibecchi. Antonella infatti si è detta gelosa e più volte ha fatto delle scenate di gelosia al giovane Donnamaria. Cosa succederà nella prossima diretta? Intanto non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.