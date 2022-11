Caos a Ballando con le stelle, Selvaggia umilia Iva Zanicchi: la cantante quasi in lacrime

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di ballando con le stelle e ancora una volta non sono mancati litigi e discussioni tra Selvaggia e Iva Zanicchi.

La giudice ha lasciato intendere che la cantante non merita la finale in quanto come concorrente è quasi zero. Stando alle parole della giornalista, Iva se continua il suo percorso nel talent è solo grazie alle due doti comiche, che comunque a casa dividono il pubblico. Infatti, anche ieri sera la Zanicchi si è lasciata andare ad una barzelletta a luci rosse…

Ballando con le stelle: Iva Zanicchi mortificata da Selvaggia

Selvaggia Lucarelli ancora una volta è stata schietta e sincera, scatenando però sia l’ira dei presenti in studio che del pubblico a casa. La giornalista e giudice di Ballando ha fato della “squallida” ad Iva facendo alzare un vero e proprio putiferio. La cantante è apparsa visibilmente mortificata, quasi alle lacrime.

Prima della pesante critica della Lucarelli aveva provato a giustificare il suo comportamento spiegando di voler far divertire i telespettatori in studio e a casa seppur con tanto dolore nel cuore visto che un anno fa, proprio in questo periodo, è morto a causa del Covid il fratello Luigi.

Guillermo Marotto sbotta contro la Lucarelli: “scimmia”

A prendere la parola durante la discussione tra le due è stata Guillermo Marotto. L’altro giudice ha criticato l’atteggiamento di Selvaggia, dandole prima della scimmia e poi affermando che è sempre pronta a gettare merda su tutti, “scimmia che getta me**a su tutti i concorrenti”.

Lo stilista venezuelano, arrabbiato, ha ricordato che Iva è una signora anziana, con un marito che non sta bene ma che comunque non ha perso la voglia di divertirsi. Mariotto poi ha chiesto scusa alla concorrente a nome di tutta la giuria. Selvaggia, vedendosi alle strette ha preferito poi non aggiungere altro. Contro la Lucarelli si sono schierati anche Alberto Matano e Sara Di Vaira. Insomma, non proprio una bella figura…