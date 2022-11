Grande Fratello Vip, spunta un altro cellulare: fan infuriati. “Questi sanno tutto”

Dopo il cellulare legato a Patrizia Rossetti nelle scorse settimane ecco che oggi ne è spuntato un altro. Nel caso della presentatrice televisiva, la gieffina aveva affermato davanti alle telecamere di avere il cellulare scarico e di doverlo mettere in carica.

Un’affermazione che ha fatto storcere il naso a molti ma che comunque ha trovato una spiegazione logica. Patrizia aveva con se un cellulare, messo a disposizione totalmente dalla produzione. Il motivo? Essendo in isolamento come gli altri concorrenti positivi al Covid la produzione le ha lasciato telefoni e tablet per collegarsi con la diretta. Ma adesso? Chi ha invece un cellulare?

Grande Fratello Vip: i vipponi hanno informazioni dall’esterno

Spunta nella Casa del GFVip un nuovo caso di “cellulare misterioso” che sta creando caos sui social. Infatti, i telespettatori, sempre attenti a tutto hanno notato che Attilio Romita ha mentito. Solo qualche giorno fa dopo essere rientrato dall’isolamento, il giornalista si è lasciato andare a qualche spoiler su Giovanni Ciacci, parlando con Spinalbese.

Poi, è stata la volta di un’altra vippona. Wilma Ghoich ha dato qualche informazione di natura calcistica. Ma non è tutto, perchè a lasciare senza parole il pubblico una rivelazione al quanto strana detta da Attilio.

Spuntano messaggi da cellulari in casa: perchè?

A lasciare il pubblico senza parole, delle strane esternazioni di Attilio Romita. In questo caso il giornalista ha rivelato a Sarah Altobello di aver ricevuto un messaggio della compagna Mimma.

Ecco infatti le sue parole: Mi ha mandato un messaggio, Mimma, sul cellulare. Un messaggio affettuoso con scritto ti aspetto. Io poi le ho risposto chiedendole se potesse darmi notizie da Milano di mia figlia. E non me ne hanno dato.

Lo stesso, sarebbe successo con Wilma. Qualcuno ha notato che la cantante ha parlato di messaggi ricevuti dalla nipote. In questo caso mentre l’artista parlava la regia ha censurato tutti. Insomma, troppe cose strane che non stanno piacendo affatto…