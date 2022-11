Possibile squalifica immediata per un concorrente, web in rivolta: “Siamo disgustati, lo schifo”

Nella Casa del Grande Fratello Vip non si calmano le polemiche e anche i toni. Nelle ultime ore il web si è indignato per alcune parole a sfondo sessista da parte di Gene Gnocchi. Il giornalista infatti rischia la squalifica immediata nella prossima diretta, anche perchè il popolo web questa volta non perdona!

Gene Gnocchi esagera con Antonino: parole sessiste e volgari contro Oriana

Ma cosa è accaduto di tanto grave da porter pensare ad una squalifica immediata per il concorrente? Charlie e Antonino si trovavano in giardino quando il noto comico, forse spinto dall’allegria della serata, ha iniziato a chiedere al bel parrucchiere come fosse Oriana sotto le coperte.

Ovviamente le frasi del giornalista non sono state così delicate ma ben più spinte e volgari tanto che improvvisamente gli autori hanno richiamato il comico per non farlo spingere oltre.

Dopo il richiamo, il concorrente si è sentito imbarazzato anche perchè pensava che le sue parole non fossero state sentite in diretta. “Ma mica si sente tutto quello che dico? Il microfono prende tutte ste robe? Dai no col ca… stavo dicendo una cosa sconcia. Vabbè ma le dai solo 9? Io pensavo un po’ di più. E chi sei tu Superman?“.



Grande Fratello Vip: il web chiede la squalifica immediata

Ovviamente le paroline poco delicate e del tutto volgari del noto cronista sportivo non sono piaciute ai tanti telespettatori che ieri sera guardavano la diretta. per questo motivo, all’unanime hanno chiesto la squalifica immediata di Gene Gnocchi. Certi comportamenti e certe parole non si possono usare in un programma che ricordiamo guardano anche i ragazzi.

Qualcun altro, inoltre, ha sottolineato che in tv si parla tanto di difesa delle donne… e poi in certi programmi viene buttato via tutto. E’ una vergogna, uno schifo. Intanto, come è già accaduto in passato nella Casa con altri personaggi, sicuramente anche questa volta la produzione prenderà i dovuti provvedimenti.