Cristina Scuccia oggi, vita stravolta: Lavoro, pearcing, discoteca e voglia di maternità

Ha cambiato totalmente vita Suor Cristina che si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla sua partecipazione ad X-Factor anni fa. La ragazza si è presentata al talent in abito monacale e da quel momento il successo è stato clamoroso.

Un successo che piano piano l’ha messa anche in discussione tanto da decidere a fine lockdown di abbandonare i voti e intraprendere un nuovo percorso.

La nuova vita di Suor Cristina

Oggi Cristina Scuccia ha lasciato i voti e abbandonando il monastero ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Intervistata ancora una volta da Silvia Toffanin la giovane non ha nascosto che è stata riempita di messaggi in queste settimane e tutti pieni di affetto e comprensione.

Non si aspettava una cosa simile, e per questo ha ringraziato tutti. Cristina a raccontato a Silvia le prime esperienze dopo aver rinunciato al velo come «la prima volta che sono andata a ballare e mi sono divertita, senza nascondere nemmeno di aver bevuto alcolici con gli amici. Subito dopo aver lasciato il convento, si è trasferita in Spagna, dove li ha iniziato a lavorare come cameriera in un ristorante.

Cosa desidera per il futuro Cristina Scuccia

Adesso Cristina conduce una vita come tutte le ragazze della sua età. La giovane inoltre ha ammesso con piena sincerità di aver fatto un pearcing appena si è trasferita in Spagna. Era un desiderio che aveva da quando era adolescente ma la madre glielo ha sempre negato.

Continuando la lunga chiacchierata con Silvia, Cristina non ha nemmeno negato quel senso di maternità che ha sempre avuto. Nonostante al momento non riesce a legare con nessun ragazzo, un giorno desidererebbe diventare madre. “Un senso di maternità c’era e continua ad esserci – continua – se un giorno arriverà, perché no. Ci sono delle persone che ci provano ma io non sono pronta, step by step, ancora non mi sento pronta. Poi quando arriva l’amore cade ogni tipo di paura”.