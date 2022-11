GFVip, Micol umiliata continuamente in casa, scende in campo “Tutela Donne”: è guerra

Micol Incorvalia continua a ricevere insulti e critiche da parte dei gieffini nella casa. Inoltre,da quando sono tornate dall’isolamento Patrizia Rossetti e Wilma Goich la situazione è addirittura peggiorata.

L’influencer ormai è bersaglio facile di tutti e da casa il pubblico chiede un serio provvedimento. In televisione si parlata tanto di bullismo e violenza, soprattutto in questi giorni e i tali personaggi nel reality sembrano vivere in bun altro mondo.

GFVip: Micol Incorvaia nel mirino dei coinquilini

Tutto sarebbe nato perché secondo le vippone all’influencer piacerebbe Daniele Del Moro, per il quale anche la Goich nutre una simpatia. Il pubblico da gironi chiede provvedimenti verso alcuni gieffini che stanno davvero esagerando con termini fuori dall’indecenza. Le due veterane della casa accusano Micol di fare troppo la gatta morta con Daniele, che comunque continua a non darle retta.

In più sempre Patrizia e Wilma hanno criticato la giovane affermando che se fossero uomini non se la filerebbero di liscio. Ma non è tutto: “Vorrei che si ubriacasse per vedere che ca**o succede”, hanno tuonato Rossetti e Goich. Uno scempio verbale. Queste alcune delel fasi shok.

Anche Antonella Fiordelisi non è stata meno, dicendo addirittura che “faceva schifo” che era piena di brufoli che aveva i capelli sporchi e hanno chiesto più volte ad Edoardo Donnamaria come abbia fatto a stare con lei.

Scende in campo “Tutela Donne”

A prendere le parti di Micole a difenderla ci ha pensato ovviamente sua sorella. Clizia si è detta mortificata e delusa dall’atteggiamento di alcune donne nella casa. Ma non solo, a difendere la concorrente anche l’associazione Difesa Donne che da più di 15 anni opera in questo settore.

Questo il lungo sfogo…

Insomma, al momento la situazione è davvero imbarazzante, e quindi sicuramente stasera si parlerà del caso e si prenderanno provvedimenti seri contro molte persone. Ricordiamo che proprio nella giornata di ieri ad esagerare con termini volgari e sessisti anche Chiarlie nei confronti di Oriana.