Roberta Di Padua hot sui social: la dama del trono over si mostra senza veli (FOTO)

Tra i volti femminili più discussi di Uomini e Donne in questo periodo c’è, sicuramente, Roberta Di Padua. In queste ore, la dama ha deciso di creare un po’ di scandalo sul suo account Instagram mostrando dei contenuti piuttosto hot.

In particolar modo, la giovane ha messo in mostra il suo decolleté in maniera decisamente provocante. Inutile dire che simili contenuti hanno generato, in men che non si dica, un bel caos sul web. Vediamo cosa è successo.

I contenuti hot di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua è indubbiamente una bella donna, consapevole di ciò e che ama mettersi in mostra e stavolta lo ha fato con dei video alquanto hot. Nello specifico, la donna ha deciso di infuocare la domenica sera mostrando a tutti i suoi fan un video in cui è ripresa lei in primo piano mentre sfoggia dei completini intimi che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione. Nelle clip in questione, poi, Roberta fa consapevolmente degli zoom sul suo seno, mettendolo ancora di più in risalto.

Simili contenuti, ovviamente, hanno sollevato l’opinione pubblica. Sul web ci sono alcune persone che sono rimaste estasiate dai video pubblicati da Roberta, ma altre che, invece, hanno criticato il suo comportamento. Per diversi spettatori di Uomini e Donne, infatti, la dama avrebbe un po’ esagerato provocando in questo modo i numerosi fan che seguono il suo account. (Continua dopo la foto)

Roberta non riesce a trovare l’amore a Uomini e Donne

Ad ogni modo, la cosa demotivante è che, malgrado la bellezza di Roberta Di Padua sia indubbia, la donna non riesce proprio a trovare l’uomo adatto a lei. Anche Alessandro Vicinanza, con il quale sembrava stesse nascendo qualcosa di importante, ha preferito scegliere Ida Platano piuttosto che lei. Il cavaliere, inoltre, in questi giorni ha mancato anche delle velenose stoccate contro la sua ex, cosa che ha generato molto sgomento.

In ogni caso, Roberta continua a fare parte del parterre di Uomini e Donne. In questo periodo è tornata ad avvicinarsi a Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, infatti, ha ammesso di trovarsi molto bene con la dama poiché è l’unica che sembra capirlo davvero. Ricordiamo che domani pomeriggio verrà effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne, pertanto, non resta che attendere per vedere come sarà evoluta la faccenda.