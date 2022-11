Clizia Incorvaia interviene dopo gli insulti a sua sorella Micol al GF Vip: “Terrificante”

In questi giorni Micol Incorvaia è stata presa di mira al GF Vip soprattutto dalle coinquiline donne. Sulla faccenda allora, è intervenuta anche Clizia Incorvaia, sorella della giovane. La protagonista ha registrato dei video su Instagram in cui ha espresso il suo punto di vista.

Clizia ha sbottato duramente contro le donne che hanno preso di mira sua sorella e non ha potuto fare a meno di porre nuovamente l’accento su di un tema estremamente caldo durante l’edizione di quest’anno del reality show, ovvero, quello del bullismo.

Clizia Incorvaia indignata per quello che sta succedendo a sua sorella

Quello che si è verificato in queste ore nella casa del GF Vip è davvero incredibile. Ancora una volta pare che il branco si sia coalizzato contro un unico concorrente. In questa circostanza, la persona presa di mira è Micol Incorvaia, sorella di Clizia. Quest’ultima, allora, notando il modo in cui quasi tutte le donne stessero trattando sua sorella, è intervenuta sui social per esporre il suo punto di vista a riguardo.

In particolar modo, la donna ha detto di essere davvero indignata per il modo in cui delle donne prendano così di mira un’altra donna. La protagonista ha ammesso che avrebbe fatto questo tipo di intervento anche se la vittima delle accuse non fosse stata sua sorella. Secondo il suo punto di vista, infatti, quello che starebbe succedendo a Micol è una cosa davvero agghiacciante e terrificante.

Pubblico del GF Vip schierato dalla parte di Micol

Al giorno d’oggi, assistere a queste scene di assoluta rivalità tra donne è una cosa davvero orribile. Clizia Incorvaia, però, ci ha tenuto a precisare che non tutte le donne della casa hanno attaccato sua sorella Micol. Alcune di loro, tra cui Nikita e Giaele ad esempio, si sono comportate in maniera piuttosto rispettosa nei riguardi di sua sorella, non unendosi al gruppo di vipere che, invece, l’ha presa di mira.

Ad essere adirato per il comportamento delle concorrenti è anche il pubblico del GF Vip. Moltissimi utenti si sono riversati sui social per sbottare contro coloro le quali hanno insultato pesantemente Micol. Sul web c’è, addirittura, chi ha chiesto la squalifica immediata per una concorrente in particolare, ovvero, Wilma Goich. Questo avverrà? Non resta che attendere la puntata di questa sera del reality show condotto da Alfonso Signorini per scoprirlo.