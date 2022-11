Uomini e donne “Ecco perchè Gemma la stanno allontanando”, parla l’ex: ” Ha offeso tutti”

In una recente intervista fatta da Fralof, questa volta a parlare è un di Gemma Galgani. La dama di Uomini e donne da circa 13 anni nel programma continua ad essere presente negli studi, nonostante negli ultimi due anni non è più la prima donna, come ha fatto sapere il suo ex fidanzato Jean Pierre.

Il cavaliere si è presentato nel format della De Filippi circa 3 anni, dove ha intrapreso proprio una storia con la dama. I due si sono frequentanti per un pò, poi, l’uomo ha deciso di troncare. Sempre al trono over ha conosciuto Mary e ad oggi sono ancora una coppia.

Uomini e donne, parla l’ex di Gemma: “Ecco perchè non è più la prima donna nel programma”

A Fralof, l’ex partecipante del trono over è tornato a parlare della sua esperienza nel programma, senza negare quanto gli è stato fortunato quel suo ingresso a Ued. Non tanto per aver conosciuto Gemma ma per Mary, che oggi è la donna della sua vita.

Tornando a parlare della Galgani, Jean Pierre ha fatto sapere che da tempo ormai la dama torinese non è più la prima donna del format e il motivo è molto semplice. A rendersene conto sono stati anche i telespettatori che hanno notato quanto la Galgani non venga più considerata da Maria come negli anni passati.

Jean Pierre smaschera Gemma: l’affondo

Il motivo per Jean Pierre è molto facile. Gemma la sa lunga. E’ arrivata al punto di offendere l’intelligenza della gente. “Dopo 13 anni chi la crede. Lei è li per le telecamere. Adesso vedo che la stanno allontanando.

Non è più la prima donna. Le auguro dui trovare un uomo, io ci sono risucito insieme a Mery. Una donna intelligente e colta. Con lei si sta bene, ma non riesce a trovare nessuno”, ha chiosato.

Per il resto del parterre invece, Jean Pierre ha espresso belle parole, sottolineando che tutto quello che accade a Ued è assolutamente vero. Sono nate molte coppie e lui ne è la conferma. Ad altri invece interessa più la popolarità come ad esempio Riccardo e Ida.