Ginevra Lamborghini rientra al GF Vip? La notizia bomba sta impazzando sul web

In queste ore sta facendo il giro del web una notizia bomba che riguarda Ginevra Lamborghini. La ragazza potrebbe rientrare nella casa del GF Vip. A dare questa notizia inaspettata è stata l’iinfluencer Deianira Marzano.

La donna è solita condividere mediante il suo account di Instagram le segnalazioni di alcuni utenti del web. Ebbene, tra di esse ce n’è anche una che riguarda proprio la sorella di Elettra. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

La bomba sul possibile rientro al GF Vip di Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini potrebbe davvero rientrare nella casa del GF Vip? Questa è la notizia che sta impazzando sul web in queste ore. Nello specifico, una fan di Deianira ha dichiarato di essere giunta a conoscenza di un’indiscrezione che pare stia circolando tra gli autori del reality show di Canale 5. In particolare, pare che lo staff del programma stia valutando l’ipotesi di far rientrare in casa Ginevra.

Il suo rientro, però, non sarebbe in qualità di concorrente a tutti gli effetti, in quanto la donna è uscita per mezzo di una squalifica. Ad ogni modo, potrebbe rientrare in casa come ospite per circa una settimana. Lo scopo, chiaramente, sarebbe quello di creare scompiglio tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Il parrucchiere, infatti, ha più volte dichiarato di avere il desiderio di incontrare di nuovo Ginevra.

Manovra per disturbare Antonino e Oriana? La reazione del pubblico del GF Vip

I due si erano molto avvicinati durante il loro periodo di convivenza nella casa. Purtroppo, però, Ginevra Lamborghini fu squalificata dal GF Vip dopo pochissime settimane, impedendo così ai due di capire se potesse nascere qualcosa oppure no. Alla luce delle recenti dichiarazioni di Antonino, però, pare che ci sia la possibilità di vedere nuovamente l’ereditiera nella casa di Cinecittà.

La notizia sta facendo il giro del web e sta creando molto sgomento. In molti, infatti, stanno criticando la possibile scelta del programma di reintegrare nella trasmissione una persona che si è resa protagonista di frasi così gravi e pesanti riferite al bullismo. Molti ritengono che sia inopportuna già la sua presenza in studio, poiché i concorrenti squalificati di solito non hanno diritto a tornare in trasmissione. Cosa potrebbe succedere, dunque, secondo l’opinione pubblica se Ginevra dovesse realmente entrare nella casa per circa una settimana in qualità di ospite? Staremo a vedere.