Wilma Goich fa spoiler sui Mondiali di Calcio al GF Vip: scatta la censura e sul web è caos (VIDEO)

In queste ore, Wilma Goich si è resa protagonista di uno spoiler sui Mondiali di Calcio al GF Vip. Come tutti i telespettatori del reality show sapranno, la donna è stata recentemente in isolamento in albergo per aver contratto il covid.

Da qualche giorno, però, è potuta rientrare in casa insieme a tutti gli altri concorrenti che erano in isolamento insieme a lei. Ebbene, qualche giorno successivo al suo rientro, la donna ha commesso una gaffe imperdonabile.

Lo spoiler di Wilma Goich sui Mondiali di Calcio

Wilma Goich ha fatto uno spoiler sui Mondiali di Calcio poco dopo essere rientrata nella casa del GF Vip. I concorrenti stavano commentando l’evento calcistico che, purtroppo, non possono seguire in quanto reclutati nella casa più spiata d’Italia. Ebbene, i protagonisti stavano facendo supposizioni in merito ai risultati delle prime partite quando, improvvisamente, è intervenuta Wilma ed ha fatto una confessione alquanto scomoda.

Nello specifico, la donna ha svelato il risultato dello scontro tra Argentina e Arabia Saudita. A tal riguardo, ha detto che la prima avesse perso contro la seconda. Dinanzi queste parole, è intervenuto subito Luca Onestini, anche lui in isolamento nello stesso periodo di Wilma. Il ragazzo ha subito stoppato la donna chiedendole come facesse a sapere queste cose. In quel momento, è intervenuta la regia del programma.

La reazione del GF Vip e del pubblico da casa

Gli autori del GF Vip, nel momento in cui si sono resi conto della piega che stesse prendendo la conversazione, hanno immediatamente provveduto a stoppare l’audio nella casa ed evitare che Wilma Goich potesse rendersi protagonista di altre frasi compromettenti. Ad ogni modo, adesso i punti di domanda sono due. Il primo è: come faceva Wilma a sapere il risultato della partita di calcio se, in teoria, i concorrenti in isolamento non potevano mettersi in contatto con l’esterno?

In secondo luogo, poi, c’è chi si sta domandando quali potrebbero essere le conseguenze per la Goich. Ricordiamo che in passato i concorrenti che si sono resi protagonisti di comportamenti analoghi hanno ricevuto una penalità. Andrea Zelletta, ad esempio, fu mandato d’ufficio al televoto per aver fatto uno spoiler su un qualcosa accaduto all’esterno. Dunque, il pubblico si aspetta che venga fatta chiarezza sulla faccenda. non resta che attendere la messa in onda di questa sera per saperne di più.