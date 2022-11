Oroscopo 29 novembre 2022: Gemelli delusi, Sagittario in netta ripresa

Periodo di ripresa dal punto di vista fisico per i nati sotto il segno del Cancro secondo l’oroscopo del 29 novembre 2022. I Bilancia sono in attesa di una risposta importante

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata molto interessante per quanto riguarda la sfera professionale. Imparate ad allargare i vostri orizzonti sempre e comunque. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità in arrivo.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 29 novembre vi invitano ad essere in pace con voi stessi e precisi. Sul lavoro è importante non perdere di vista quelli che sono i vostri obiettivi.

Gemelli. Siete un po’ delusi dal comportamento di una persona cara. Cercate di non tenervi tutto dentro. Se c’è qualcosa che vi turba esternatela e non aspettate che siano gli altri a dover interpretare i vostri comportamenti.

Cancro. Siete bisognosi di attenzioni. Negli ultimi giorni non siete stati esattamente al top della forma fisica, ma adesso vi state riprendendo decisamente. Buon momento anche nel lavoro.

Leone. Qualche attrito in amore potrebbe rendere il vostro umore un po’ più cupo. Ad ogni modo, non datevi per vinti e cercate di non dimenticare quanto valete e quanta strada avete fatto per essere dove siete ora.

Vergine. Siete un po’ in balia delle decisioni. Tenete gli occhi ben aperti poiché non tutte le persone che vi circondano si stanno comportando in maniera sincera nei vostri confronti. Siate lungimiranti.

Previsioni 29 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete in attesa di una risposta importante dal punto di vista professionale. Imparate a mettere da parte l’orgoglio e allargate i vostri orizzonti affinché riusciate ad emergere.

Scorpione. In questo periodo dovete cercare di tenere a freno le spese. Vi state lasciando prendere la mano. Talvolta è bello togliersi qualche sfizio, ma non bisogna esagerare. L’oroscopo del 29 novembre vi esorta alla cautela.

Sagittario. I nati sotto questo segno sono in netta ripresa. Dopo aver passato un periodo un po’ burrascoso dal punto di vista dei sentimenti, adesso è giunto il momento di guardare avanti con maggiore ottimismo.

Capricorno. Ci sono delle novità interessanti in arrivo. Il mese di dicembre potrebbe riservarvi delle belle sorprese. Per adesso, cercate di chiudere il mese di novembre senza troppi colpi di testa.

Acquario. Siete desiderosi di affetto e di attenzioni. In questo periodo potrebbero esserci delle tensioni in amore proprio a causa della mancanza di questi aspetti. Siate più determinati.

Pesci. Giornata molto interessante dal punto di vista sentimentale. Cercate di tenere gli occhi ben aperti in amore. Non vi fidate di tutte le persone che vi circondano e agite con maggiore disinvoltura.