Wilma Goich spiazza su Daniele Dal Moro al GF Vip: ecco cosa le direbbe lui di nascosto

L’edizione di quest’anno del GF Vip sta dando davvero molto adito ai gossip e ai pettegolezzi. A finire al centro dell’attenzione in queste ore sono stati Wilma Goich e Daniele Dal Moro.

Tra i due sembra essere nata una certa sintonia, che per molti rappresenta palesemente solo un’amicizia. Per la cantante 77enne, però, le cose starebbero in maniera diversa. In queste ore, la concorrente ha fatto delle confessioni inedite sul coinquilino. Vediamo che ha detto.

Le inaspettate confessioni di Wilma Goich su Daniele Dal Moro

Wilma Goich e Daniele Dal Moro hanno una certa intesa nella casa del GF Vip. Già in una precedente occasione la donna ribadì di essersi innamorata del coinquilino e di essere tornata a provare amozioni forti. La protagonista, però, in precedenza aveva palesato di essere a conoscenza del fatto che il coinquilino non la ricambiasse allo stesso modo, data anche la notevole ed evidente differenza di età.

Da quando è rientrata in cassa, una volta guarita dal covid, però, Wilma ha cominciato a notare dei comportamenti diversi da parte del ragazzo. Durante una chiacchierata privata con Patrizia Rossetti, infatti, la donna è arrivata a fare delle confessioni davvero inedite. In particolar modo, ha ammesso di essere convinta che Daniele la desideri. La donna ha palesato di aver avuto questa sensazione in più occasioni. Inoltre, ha anche ribadito che in amore la differenza di età non conta proprio nulla.

Pubblico del GF Vip indignato

Nel corso del suo sfogo, poi, Wilma Goich ha anche detto di essere riconoscente a Daniele Dal Moro in quanto le ha fatto riscoprire delle emozioni che, ormai, non provava da troppo tempo. In lei, dunque, si è riaccesa la miccia dell’amore e deve tutto al giovane ex tronista di Uomini e Donne. Ad ogni modo, la protagonista di questo sfogo ha rivelato che, in privato, Daniele si comporterebbe in modo ammiccante nei suoi riguardi, pertanto, è convinta che anche lui sia innamorato di lei.

Tali dichiarazioni hanno smosso non poco l’opinione pubblica. Molti telespettatori del GF Vip, infatti, hanno sbottato contro la donna e contro il programma in generale per fomentare questo genere di argomentazioni. Così come accaduto per Elenoire Ferruzzi, anche Wilma si sarebbe fatta tutto un film in merito all’ipotetico interessamento di un ragazzo estremamente più giovane. Questa è l’opinione degli spettatori del reality show.