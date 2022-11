Selvaggia Lucarelli smaschera un membro di Ballando con le stelle: l’orribile gesto non andato in onda

La putata di sabato scorso di Ballando con le stelle è stata davvero notevolmente movimentata, specie a causa di alcuni scontri di cui si è resa protagonista Selvaggia Lucarelli. La giurata ha espresso un giudizio negativo su Iva Zanicchi che ha sollevato il caos.

Sulla faccenda sono intervenute due persone nello specifico, ovvero, Guillermo Mariotto e Sara Di Vaira. A distanza di qualche giorno dallo scontro, Selvaggia è tornata sulla questione. A tal riguardo ha svelato un brutto gesto subito da una delle due persone con cui ha discusso sabato scorso.

Il brutto gesto di un membro di Ballando con le stelle contro Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli è certamente un personaggio che divide molto l’opinione pubblica a Ballando con le stelle. In queste ore, la donna ha pubblicato un contenuto su Instagram in cui ha smascherato un membro fisso del cast del talent show. Nello specifico, la Lucarelli ha detto che una persona dello staff con cui si è scontrata nella scorsa puntata del programma ha compiuto un gesto orribile nei suoi confronti.

Il gesto in questione è stato quello di non fare le condoglianze a Selvaggia a causa della morte di sua madre a causa del covid. Ricordiamo che la madre della giurata è deceduta sabato scorso e Selvaggia ha comunque partecipato al talent show svolgendo il suo lavoro. Ad ogni modo, dopo aver pubblicato tale sfogo, la donna ci ha tenuto a precisare che la persona di cui stesse parlando non era seduta di fianco a lei, bensì di fronte. (Continua dopo la foto)

Sara Di Vaira nella bufera: come reagirà?

Anche se il nome di Sara Di Vaira non è mai stato fatto esplicitamente, il riferimento di Selvaggia Lucarelli è stato inequivocabile. A quanto pare, dunque, la ballerina di Ballando con le stelle non è riuscita a superare l’astio che nutre nei confronti della giurata non avvicinandosi neppure a lei per farle le condoglianze. Selvaggia ci ha tenuto a precisare che altre persone, con cui ha avuto diverbi molto forti, si sono avvicinate a lei per darle conforto e manforte.

Al momento, Sara non ha risposto in maniera diretta alle insinuazioni molto pesanti di Selvaggia. Nel caso in cui le dichiarazioni della Lucarelli dovessero rivelarsi veritiere, la Di Vaira non ci farebbe certamente una bella figura. Non resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno degli aggiornamenti in merito.