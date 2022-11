Antonella Fiordelisi, l’ex Chiofalo spiazza tutti: finge con Edoardo? Come stanno le cose

Antonella Fiordelisi è stata citata da Francesco Chiofalo nel corso di una recente intervista. Il personal trainer è stato ospite nel talk show Turchesando ed ha sparato a zero contro la sua ex fidanzata.

Il protagonista ha svelato alcuni retroscena inerenti il rapporti che aveva con Antonella. inoltre, Francesco ha anche ammesso che, secondo il suo punto di vista, la ragazza sia ancora innamorata di lui. Vediamo cosa glielo fa pensare.

Le pesanti insinuazioni di Francesco Chiofalo contro Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo è stato un vero fiume in piena contro Antonella Fiordelisi nel corso di una recente intervista. I due sono stati fidanzati fino all’anno scorso ma, improvvisamente, la loro relazione fu interrotta. Stando a quanto rivelato da Francesco, a causare la rottura sarebbe stato il padre di lei. Quest’ultimo non avrebbe mai gradito il personal trainer come fidanzato di sua figlia, pertanto, avrebbe fatto il possibile per proiettare la giovane verso altri orizzonti.

Al di là di queste accuse, poi, Francesco ha svelato anche di essere convinto di piacere ancora ad Antonella. A suo avviso, la ragazza è ancora molto affascinata dal suo ex, almeno dal punto di vista estetico. Inoltre, pare proprio che Antonella provi un sentimento di odio nei riguardi di Chiofalo e questo perché i due non possono più stare insieme. L’odio, per Francesco, è parente all’amore, pertanto, la ragazza nutrirebbe ancora qualcosa per lui.

Chiofalo sul rapporto tra la sua ex e Edoardo Donnamaria al GF Vip

Nel corso dell’intervista, poi, Francesco Chiofalo ha parlato anche del rapporto nato tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A suo avviso, la ragazza non sarebbe affatto presa dal giovane . I due si stanno facendo reciprocamente compagnia, ma tra loro non ci sarebbe alcun tipo di legame sentimentale. Inoltre, per Francesco, due persone che non sono mai andate a letto insieme, non possono reputarsi davvero fidanzate.

Chiofalo ha usato parole piuttosto forti per descrivere la sua ex. A tal proposito, le ha dato dell’arpia ed ha detto che, al di fuori della casa, non avrebbe mai guardato un ragazzo come Edoardo. Per chiudere in bellezza, poi, Francesco ha anche ammesso di credere che Donnamaria non sia affatto bravo a letto con le donne. Questa deduzione è stata tratta dal suo modo di fare e dal modo in cui guida la macchina.