Grande Fratello Vip stasera, per Micol arriva una dolce sorpresa, squalifiche in atto

Stasera va in onda una nuovissima puntata del Grande Fratello Vip. Dopo quello che è accaduto nelle scorse ore, i fan del programma attendono provvedimenti e all’unanime continuano a scriverlo sui social.

Intanto, in questi istanti Alfonso Signorini ha fatto sapere che Micol riceverà una dolce sorpresa. Si tratta dell’arrivo di sua sorella Clizia, pronta a darle parole di conforto. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli della puntata.

Grande Fratello Vip anticipazioni: arriva Clizia Incorvalia per fare una sorpresa a Micol

Micol da settimane è sotto attacco da parte di molti Vip nella casa. In particolar modo Patrizia Rossetti e Wilma la criticano e insultano costantemente, usando parole poco carine.

Ad intervenire a favore della gieffina nelle scorse ore non solo la sorella ma anche l’associazione a favore delle donne. Tutti credono che Micol sia ormai una vittima in casa e bisogna prendere provvedimenti seri. Cosa succederà?

Antonino Spinalbese e Gene Gnocchi a rischio squalifica

Ma non è tutto, perchè in questa settimana sono state usate parole offensive e vergognose anche nei confronti di Oriana. Dopo i vari litigi con Edoardo Tavassi ora a prenderla di mira è stato Gene Gnocchi. Il cronista sportivo con Antonino si è lasciato andare a pensieri e parole al limite dell’indecenza.

Charlie ha usato frasi scioccanti che hanno infuriato il web. A spalleggiarlo tra battute e risate anche Spinalbese che poi ha dato anche un voto alla loro performance a letto, tirando in ballo anche Belen Rodriguez.

C’è da precisare che un fatto del genere è già accaduto in una vecchia edizione, con altri concorrenti. In quel caso la produzione ha punito il personaggio con una squalifica immediata. Accadrà lo stesso questa sera? Insomma, non ci resta altro che attendere.