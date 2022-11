Federica Aversano contro alcuni membri dello staff di Uomini e Donne: “Colpa loro se…”

L’ex tronista di Uomini e Donne Federica Aversano ha rilasciato un’intervista a MondoTv 24 in cui è tornata a parlare della sua uscita di scena dal talk show pomeridiano. La giovane ha ripercorso un po’ le tappe della sua avventura e poi ha fatto delle confessioni molto importanti.

Nello specifico, ha ammesso che a fomentare la sua decisione di andare via sia stato anche il cattivo rapporto con alcuni membri dello staff. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

Federica svela i disguidi con lo staff di Uomini e Donne

Il ritiro da Uomini e Donne di Federica Aversano ha lasciato perplessi un po’ tutti i telespettatori della trasmissione. La giovane, nel corso di una precedente messa in onda. ha palesato la sua insofferenza al contesto e scarsa motivazione nel proseguire la sua avventura. Dopo aver chiarito i suoi concetti, la ragazza è andata via deludendo le aspettative di molti fan.

Ad ogni modo nel corso di una recente intervista, la giovane è stata un po’ più esplicita in merito alle cause che l’hanno spinta a desiderare di andare via. In primo luogo, Federica ha confermato di avere dei problemi a casa che non stavano rendendo sereno il suo percorso. Inoltre, poi, ha ammesso che i disguidi con alcuni membri dello staff hanno contribuito in modo significativo a spingerla ad andare via. Nel programma non si sentiva più a suo agio e serena, come invece capitava l’anno scorso. La principale destinataria di queste accuse è stata Tina Cipollari.

L’Aversano svela se ha sentito i suoi ex corteggiatori

Federica Aversano, dunque, ha ammesso di aver lasciato Uomini e Donne anche e soprattutto a causa dei continui attacchi di Tina, che non la faceva sentire serena e tranquilla. La ragazza, poi, è tornata anche su una questione che aveva generato molto sgomento. Prima di andare via, i suoi corteggiatori le regalarono dei biglietti per Disneyland. Ebbene, tali regali sono stati restituiti e cambiati.

In merito ai suoi due ex corteggiatori, infine, Federica ha speso belle parole per Stefano, che ha avuto modo di sentire dopo il suo abbandono. In merito a Federico, invece, ha detto che, per fortuna, non l’ha mai più risentito. A suo avviso, lui è sempre stato falso nei suoi confronti e lo ha dimostrato polemizzando anche nel momento in cui lei decise di andare via.