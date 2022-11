GF Vip, Oriana Marzoli manda a quel paese Signorini fuori onda: la reazione di Alfonso

La puntata di ieri del GF Vip è stata piuttosto movimentata per Oriana Marzoli. La giovane è stata messa sotto pressione da alcune dinamiche inerenti Antonino Spinalbese e pare non abbia apprezzato neppure il comportamento di Alfonso Signorini nei suoi confronti.

Durante un blocco pubblicitario, la giovane si è resa protagonista di frasi alquanto pesanti contro il conduttore. La concorrente, però, non si è resa conto che il collegamento fosse tornato, pertanto, i telespettatori più attenti hanno udito tutto.

Oriana messa sotto pressione al GF Vip

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Sulla faccenda sono intervenuti anche Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Ginevra Lamborghini. Dopo un confronto piuttosto diretto con quest’ultima, Oriana è apparsa piuttosto provata. Ad un certo punto, infatti, il conduttore le ha chiesto di andare in confessionale insieme a Giaele De Donà.

In tale luogo, le due hanno assistito ad un confronto tra Antonino e Ginevra. Ad un certo punto, poi, Oriana è uscita da confessionale senza il permesso del conduttore. La giovane ha detto di non voler più stare in quella stanza poiché non voleva assistere a quelle scene. Il presentatore l’ha redarguita e l’ha quasi costretta ad andare direttamente in giardino insieme ad Antonino e Ginevra. Quello è stato il momento in cui la concorrente ha pronunciato la frase contro il conduttore.

La Marzoli e la frase contro Alfonso Signorini

Dopo aver spinto Oriana Marzoli ad andare nel giardino del GF Vip, Signorini ha mandato in onda la pubblicità. Durante tale blocco, Oriana e Antonino hanno continuato a scontrarsi, fino a che non è ripresa la linea con lo studio. Spinalbese si era accorto, pertanto ha informato Oriana. Lei, però, noncurante dell’avvertimento del coinquilino, ha pronunciato una frase ambigua, ovvero: “Che pa**e questo”.

Dato che Alfonso aveva appena cominciato a parlare, tutti hanno dedotto che tale frase fosse rivolta a lui. Il conduttore, però, non ha toccato la questione. Per molti, ha palesemente finto di non aver udito le parole della concorrente. In effetti, Oriana è stata messa sotto pressione anche dal presentatore. Moltissimi telespettatori, infatti, hanno sbottato contro Signorini dicendogli di non aver avuto minimamente tatto di una donna che, in maniera alquanto palese, stava mostrando sofferenza.