Antonino Spinalbese ha un accordo con la produzione del GF Vip? Spunta un dettaglio compromettente

Dopo la messa in onda della movimentatissima puntata di ieri del GF Vip, Antonino Spinalbese è finito nell’occhio del ciclone. L’ex di Belen è stato duramente attaccato, sia da Oriana Marzoli, sia da moltissimi telespettatori del programma, per alcuni comportamenti assunti in casa.

Ad ogni modo, i suoi atteggiamenti stanno cominciando a fare un po’ di acqua da tutte le parti. Alcuni spettatori molto attenti, infatti, si sono resi conto di alcuni dettagli che lascerebbero presagire che il giovane abbia un accordo con la produzione.

I dubbi sul presunto accordo tra Antonino e il GF Vip

Antonino Spinalbese ha davvero un accordo con la produzione del GF Vip? Moltissimi telespettatori sono convinti di questa cosa. A destare questo sospetto sono stati alcuni comportamenti un po’ ambigui da parte dell’ex della Rodriguez. La puntata di ieri è stata piuttosto movimentata. Su Twitter sono stati moltissimi i telespettatori che hanno commentato in live quanto stesse accadendo. Ad ogni modo, alcuni hanno posto l’accento su di una confessione che Antonino avrebbe fatto qualche giorno fa.

In particolare, il giovane avrebbe ammesso ad alcuni compagni d’avventura che fosse stata la produzione del reality show a spingerlo a creare un flirt con Ginevra Lamborghini. In effetti, tra loro non c’è mai stato nulla di concreto, sta di fatto che la loro convivenza è durata pochissimo. Malgrado questo, però, gli autori continuano a riproporre questo teatrino incentrato su questa gonfiatissima love story.

Spinalbese sa troppe cose: il dettaglio che ha insospettito i telespettatori

A spingere i telespettatori a credere che Antonino Spinalbese si sia messo d’accordo con gli autori del GF Vip, poi, è stato anche un altro episodio che si è verificato ieri sera. Nel momento in cui il concorrente era in giardino con Oriana Marzoli e Ginevra Lamborghini, Alfonso Signorini ha mandato in onda la pubblicità. Al termine del blocco, poi, l’inquadratura è ripartita proprio dal giardino.

In quel momento, prima che Signorini potesse parlare e dire che fosse ripreso il collegamento, Antonino ha detto ad Oriana che fossero in diretta. Lei e tutti i telespettatori sono rimasti basiti. Come faceva a sapere Antonino che il collegamento fosse ripreso? Questi dettagli, dunque, stanno spingendo sempre di più verso la convinzione che Spinalbese sappia qualcosa in più del dovuto rispetto agli altri compagni d’avventura. Sarà davvero così? Non resta che attendere altri eventuali passi falsi.