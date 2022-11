Antonino Spinalbese frase infelice sui disabili: “Manco i mongolo**i…” GF Vip insabbia tutto (VIDEO)

Nella casa del GF Vip ne stanno succedendo di ogni. In queste ore, a finire al centro di una bufera è stato Antonino Spinalbese, il quale ha pronunciato una frase infelice sui disabili. A denunciare l’accaduto sono stati molti telespettatori della trasmissione.

Tra di loro, però, il più adirato è stato Stefano Bettarini. Quest’ultimo ha condiviso il video incriminato e non ha potuto fare a meno di sbottare contro il programma per il modo differente con cui vengono trattate certe dinamiche.

La frase infelice sui disabili di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese ha pronunciato una frase infelice sui disabili. Durante una chiacchierata con alcuni compagni d’avventura, a un passo dall’inizio della puntata di ieri del GF Vip, il protagonista ha detto una frase introducendo al suo interno la parola “Mongolo**e”. L’accezione data dal parrucchiere è stata decisamente negativa, sta di fatto che voleva fare riferimento ad una persona poco scaltra e intelligente.

I suoi compagni d’avventura si sono resi conto della gravità del termine adoperato, sta di fatto che hanno provato a coprire l’amico sostituendo quella parola con un’altra. Il danno, però, è stato fatto e i telespettatori hanno ascoltato perfettamente il termine adoperato dal concorrente. La cosa che sta generando maggiore sgomento, però, è la posizione che sta prendendo il GF Vip sulla faccenda.

Spettatori del GF Vip indignati: le accuse di Bettarini

Nelle precedenti edizioni, l’utilizzo di simili terminologie è costata la squalifica ai concorrenti che si sono resi protagonisti di ciò. In questa circostanza, invece, sembra che la produzione abbia voluto insabbiare tutto non menzionando neppure la vicenda durante la scorsa puntata del GF Vip. Ad essere particolarmente indignato per la frase infelice sui disabili pronunciata da Antonino Spinalbese è stato, soprattutto, Stefano Bettarini.

Lui fu squalificato durante la sua partecipazione al programma e, come da prassi, non ha avuto più modo di essere in studio. Quest’anno, però, non solo certi comportamenti vengono ignorati e non puniti, ma i concorrenti squalificati hanno addirittura la possibilità di rientrare in casa. Il riferimento dell’ex calciatore è andato certamente a Ginevra Lamborghini. La ragazza, infatti, ieri ha avuto l’ennesima possibilità di rientrare nella casa per confrontarsi proprio con Antonino Spinalbese. Il pubblico è indignato quanto Bettarini. Che posizione prenderà il reality show? Non resta che attendere per scoprirlo.